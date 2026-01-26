Sparatoria a Milano: muore un ventenne. A far fuoco un agente. Salvini: "Sto col poliziotto senza se e senza ma"

Ancora un episodio di violenza a Milano. Un giovane di 20 anni è morto oggi, 26 gennaio, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato. Il giovane è stato ucciso nel corso di una sparatoria. Sul posto i mezzi del 118 e gli agenti della questura di Milano. A fare fuoco sarebbe stato un poliziotto. Gli agenti erano impegnati nel parco Rogoredo in una operazione antidroga. Il giovane era di origine nordafricana e già noto alle forze dell'ordine.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione della polizia, l'uomo ha incrociato una pattuglia della volante impegnata in controlli di altre persone in via Impastato quando si è avvicinato, ha estratto una pistola che aveva con sé e l'ha puntata contro gli agenti che hanno reagito sparando, colpendolo alla parte alta del corpo e uccidendolo. Sul posto il medico legale e gli agenti della squadra mobile che stanno verificando il tipo di arma del giovane, e se fosse o meno a salve.

Le reazioni

Immediata la reazione politica, in primis quella della Lega. “Solidarietà alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno difendono i cittadini perbene. L’auspicio è che, davanti alla tragedia appena avvenuta a Milano, nessun agente finisca ingiustamente nel tritacarne", si legge in una nota del partito. E ancora: "La Lega ribadisce la necessità del pacchetto sicurezza, anche per aiutare le forze dell’ordine a tutelare i cittadini con sempre maggior efficacia”.

“Sono dalla parte del poliziotto, senza se e senza ma”, le parole di Matteo Salvini commentando l'accaduto.

"Le prime notizie ovviamente scontano un margine ancora di approssimazione. Non ho motivo di presumere sulla legittimità o proporzionalità dell'intervento fatto, ma non diamo scudi immunitari a nessuno", ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

"Le autorità competenti adesso vaglieranno il caso - ha aggiunto - Chiedo solo di non fare presunzioni di colpevolezza. Da parte mia assicuro che non ci saranno scudi immunitari. Ci rimetteremo in maniera serena alla valutazione di quello che sarà stato lo svolgimento dei fatti, ancora una volta in un contesto molto complicato".