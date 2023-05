Spari davanti a un bar a Napoli, famiglia ferita: bimba di 10 anni colpita alla testa

Poteva finire in tragedia la sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Due sconosciuti hanno esploso almeno dieci colpi di pistola davanti a un bar in piazza Cattaneo. I proiettili, molto probabilmente in maniera casuale, hanno colpito un’intera famiglia, composta da padre, madre e figlia di 10 anni, che in quel momento era seduta a cenare a un tavolo all’esterno del locale. Il padre, 43 anni, è stato ferito lievemente alla mano ed è stato medicato all’ospedale Cardarelli di Napoli; la madre è stata colpita all’addome ed è anche lei al Cardarelli, mentre la piccola è stata raggiunta alla testa da un proiettile vagante ed è ricoverata all'ospedale pediatrico Santobono, dove verrà operata.

Dalle prime notizie che giungono dai nosocomi sembrerebbe che nessuno dei tre è in pericolo di vita. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri. L’ipotesi più probabile è che i tre siano stati colpiti accidentalmente. Le due persone che hanno sparato quasi sicuramente volevano intimidire qualcuno che era presente nei paraggi del bar e solo per un caso fortuito i proiettili hanno raggiunto la famiglia seduta all’esterno del locale.