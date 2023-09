Spiagge chiuse nello spezzino, 70 bambini con la gastroenterite: cosa succede

Due spiagge libere chiuse alla Venere Azzurra e a San Terenzo, Lerici (La Spezia). Il provvedimento, in vigore da questa mattina, si è reso necessario dopo che circa 70 bambini hanno accusato i tipici sintomi di una gastroenterite. L'indagine di carattere sanitario ha presto portato a scoprire che i piccoli avevano tutti in comune l'aver trascorso alcune ore nelle due spiagge lericine. Da qui la decisione della Asl5 di procedere con la richiesta il divieto di accesso e di balneazione.

Il caso in provincia di La Spezia

Nei giorni scorsi, stando a quanto riportato dalle agenzie di stampa, sono stati segnalati numerosi casi di bambini con gastroenterite, un'infezione di origine batterica o virale che può provocare vomito, nausea, diarrea, dolori addominali e febbre. I piccoli, quasi 70, hanno accusato i sintomi nel medesimo periodo di tempo. Un dettaglio che è suonato come un campanello d'allarme per le autorità sanitarie, che hanno deciso di procedere con un'indagine più accurata.

Dal momento che i minori avevano frequentato le spiagge libere attrezzate della Venere Azzurra e di San Terenzo è stato necessario procedere con la chiusura temporanea a scopo precauzionale. Nel corso della serata di ieri, la Asl ha inviato una Pec al Comune di Lerici, chiedendo di emanare un divieto di accesso e di balneazione. Il sindaco di Lerici ha provveduto immediatamente. Ciò darà il tempo alle autorità sanitarie di svolgere tutti gli accertamenti del caso. " Ad oggi tutte le analisi di Arpal sull'acqua hanno dato esito negativo e non sono stati riscontrati problemi ", ha dichiarato il primo cittadino Leonardo Paoletti, come riportato da Ansa. " Il collegamento con Lerici va ancora verificato ", ha precisato. Va atteso ora l'esito dei campionamenti, che hanno visto il coinvolgimento dell'Istituto Superiore di Sanità. Al momento sappiamo che i bimbi sono risultati positivi al Rotavirus.

Le parole del medico