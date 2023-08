Napoli, taxisti abusivi: sanzionati parcheggiatore, auto sequestrate

Scattano i controlli alla Stazione di Napoli Centrale. Così, nella serata di ieri, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania – in occasione di mirati servizi antiabusivismo – hanno sanzionato un parcheggiatore e ben due tassisti abusivi.

La sanzione al parcheggiatore abusivo

Si tratta di un uomo di 39 anni e di origine napoletana che è stato sorpreso proprio dopo un accurato servizio di appostamento e osservazioni da parte delle forze dell’ordine. L’uomo, pregiudicato, esercitava proprio nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo campano, più precisamente lungo corso Arnaldo Lucci, l’attività di parcheggiatore abusivo. Così, nei suoi confronti sono immediatamente state applicate le sanzioni previste; in particolare, l’ordine di allontanamento che precede la successiva emanazione del Dacur (divieto d'accesso alle aree urbane).

Fermati anche due tassisti abusivi

La serata degli agenti della polizia non si è limitata alla sanzione per il parcheggiatore abusivo; infatti, sono stati fermati anche due tassisti abusivi: un 60enne napoletano e un 48enne algerino. Questi ultimi, entrambi gravati da precedenti penali, sono stati sanzionati secondo quanto previsto dalle norme del Codice della Strada: sequestro ai fini della confisca del veicolo, ritiro della patente per la successiva sospensione per un totale di 1812 euro. Come se non bastasse, il 60enne è stato anche denunciato dal momento che era privo della patente di guida, poiché revocatagli e sanzionato in quanto il veicolo che utilizzava era senza copertura assicurativa.

Un precedente

Soltanto qualche giorno fa gli agenti della polizia ferroviaria avevano individuato e sanzionato due parcheggiatori e un tassista abusivo. Le forze dell’ordine avevano osservato con specifici appostamenti in punti strategici, oltre che con l’aiuto di apposite telecamere, i trasgressori. Uno dei due parcheggiatori sanzionati è stato denunciato, poiché è stato sorpreso (ancora una volta) a svolgere l’attività illegale. Il tassista abusivo, invece, è stato scovato mentre era impegnato ad attirare ignari turisti stranieri appena usciti dalla stazione di Napoli. Così gli sono state contestate diverse violazioni del Codice della Strada, tra cui il sequestro ai fini della confisca del veicolo e il ritiro della patente, elevando sanzioni per un ammontare di 2000 euro.