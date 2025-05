Studentessa confessa rapporto sessuale col professore, arrestato il docente

Ascolta ora 00:00 00:00

Un professore di una scuola superiore di Asti è finito agli arresti domiciliari dopo che due studentesse hanno confessato di aver avuto dei rapporti sessuali con lui. Le indagini che hanno portato alla misura cautelare sono state avviate nell'autunno del 2024, dopo che una delle ragazze si è confidata con una docente.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, sono due le giovani coinvolte. Si tratta di due studentesse di 15 e 16 anni iscritte a un istituto tecnico professionale. Entrambe avrebbero avuto dei rapporti con l'uomo, un professore di geografia di origini pugliesi. La vicenda è venuta a galla perché una delle studentesse si è confidata con un'altra insegnante. La ragazza si trovava in difficoltà con il suo fidanzato: voleva dirgli la verità su quella relazione intrattenuta con il professore, ma non sapeva come fare. Così aveva chiesto consiglio alla professoressa che, compresa la gravità della situazione, ha segnalato tutto ai vertici scolastici. La minorenne è stata poi accompagnata dalla polizia per raccontare la sua storia anche alle forze dell'ordine.

Stando al racconto della ragazza, l'avvicinamento sarebbe avvenuto in un momento di crisi. Lei stava attraversando un periodo difficile e il professore, un uomo di 33 anni, l'avrebbe sostenuta. Prima ci sarebbe stato lo scambio dei numeri di telefono, poi, dopo i messaggi e le telefonate, sarebbero avvenuti gli incontri. Incontri che, a quanto pare, avvenivano non solo all'esterno, ma anche a casa dell'insegnante. La 16enne non ha parlato di costrizioni, non sarebbe stata obbligata a compiere atti sessuali, tuttavia ha accusato il professore di essersi approfittato del suo momento di debolezza.

A rendere ancor più grave la situazione è il fatto che, a quanto pare, il docente non sarebbe stato solo con la 16enne. L'uomo intratteneva dei rapporti anche con un'altra studentessa, in questo caso 15enne. Le due ragazze si conoscevano, e sapevano di essere entrambe legate al professore, ma questo non costituiva un problema.

Parlando con gli inquirenti, la 15enne ha spiegato di aver considerato lacon il docente come qualcosa di puramente occasionale.

Il docente ha ammesso di aver avuto dei rapporti con le due studentesse, e andrà a processo con rito abbreviato. Accusato di atti sessuali commessi con due minorenni, si trova agli arresti domiciliari.