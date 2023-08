Il suo cane non può salire sul bus senza museruola, straniero danneggia il mezzo

Voleva salire sul bus con il proprio cane, pur essendo sprovvisto della museruola richiesta dalla legge in casi del genere. E dopo il "no" ricevuto dall'autista, avrebbe aggredito verbalmente quest'ultimo e preso a calci e pugni il mezzo, danneggiandolo. Protagonista della vicenda che arriva da Parma è un ragazzo di 24 anni originario dell'Etiopia (con alle spalle reati contro il patrimonio e la persona, a quanto sembra) il quale dopo esser stato rintracciato dagli esponenti delle forze dell'ordine è stato denunciato per il reato di danneggiamento. Stando a quanto riportato dal sito ParmaToday, tutto è iniziato qualche giorno fa, quando il giovane ha raggiunto una delle fermate del bus situate in un quartiere periferico del capoluogo parmigiano. In base alle prime ricostruzioni degli inquirenti, il ventiquattrenne straniero era in compagnia del proprio animale domestico, un cane di grossa taglia, e proprio per questo motivo è stato avvicinato dall'autista poco prima di salire sul mezzo pubblico.

Il dipendente Tep (la società che gestisce il servizio si trasporto pubblico locale a Parma e provincia, ndr) gli ha spiegato che avrebbe potuto portare senza problemi il cane sul bus, insieme a lui, a patto che l'animale portasse però la museruola. Questo è quanto prevede del resto la normativa italiana, per quanto concerne i cani di grossa taglia. Ma in quel momento, il ragazzo non aveva probabilmente con sè il dispositivo da mettere al cane ed avrebbe in un primo momento cercato di convincere l'autista a chiudere un occhio. Dopo essersi reso conto di come il suo tentativo si fosse ormai risolto in un niente di fatto, avrebbe quindi iniziato ad inveire contro il conducente, prendendolo a male parole ed insultandolo a più riprese.

E ad un certo punto sarebbe passato dalle parole ai fatti, sfogando la sua ira sul bus: dopo aver tentato inutilmente di forzare le porte automatiche per poter entrare, l'extracomunitario si sarebbe scagliato contro la parte anteriore del mezzo, colpendola a più riprese e distruggendo anche i tergicristalli. L'autista, preoccupato per la reazione del giovane, ha dunque provveduto ad allertare i carabinieri, chiedendone l'intervento sul posto. All'arrivo dei militari l'africano si era già allontanato, ma la fuga non è durata molto: alla luce della testimonianza del conducente e delle immagini estrapolate dalle telecamere del circuito di sorveglianza presenti a bordo del mezzo (che avrebbero ripreso l'intera scena) il giovane straniero è stato individuato. E dopo esser stato identificato, è infine stato denunciato per danneggiamento.