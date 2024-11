Il SuperEnalotto festeggia 27 anni fra vincite record e sogni

Ascolta ora 00:00 00:00

Fare "6" al SuperEnalotto è un evento meno raro che essere colpiti da un asteroide. Nella storia del gioco, che il 3 dicembre festeggerà il 27°esimo compleanno, il Jackpot è stato infatti distribuito ben 116 volte, mentre solo una volta è successo che una persona sia stata colpita da un meteorite. La cronaca riporta infatti un unico episodio avvenuto, nel 1954, in Alabama: la sfortunata fu Ann Hodges e stava riposando sul divano di casa.

A inventare nel 1997 la prima lotteria italiana con un Jackpot da record fu Rodolfo Molo, figlio di Geo, uno dei fondatori di Sisal, a sua volta inventore del Totocalcio. Con la sua intuizione Molo ha cambiato il panorama del gioco e contribuito a rendere il SuperEnalotto un fenomeno di costume capace di appassionare più generazioni. Oggi “fare Jackpot”, “centrare il 6” o “vincere il SuperEnalotto” non sono più solo frasi legate al gioco, ma sono entrate nel linguaggio comune, veri e propri modi di dire per celebrare il successo, il sogno e la fortuna in ogni ambito e occasione. Ma non c’è solo il sogno di vincere il Jackpot dietro al SuperEnalotto perché ci sono molte curisosità legate al gioco da svelare.

Le sestine più giocate - Dopo 1-2-3-4-5-6, che detiene il primato di essere la combinazione più tentata dagli italiani, sono quelle che compongono le diagonali e le verticali sulla schedina e le 4 combinazioni più giocate sono: 7-22-37-52-67-82; 13-27-41-55-69-83; 15-30-45-60-75-90; 7-21-35-49-63-77.

Il nuovo secolo - L’anno di inizio, il 2000, è stato quello che nella storia del SuperEnalotto, ha fatto segnare più Jackpot consecutivi: nel solo mese di novembre, ne sono stati centrati ben 4 in soli 17 giorni.

Saturday Night Fever - Il momento di massimo “picco” del gioco. Tra le 18 e le 19 gli italiani si scatenano con la febbre da SuperEnalotto, pronti a tentare la fortuna prima di un aperitivo o mentre organizzano la cena del sabato, con una giocata media di circa 3 euro (il dato si riferisce alla spesa media - 3,24 euro - di una giocata SuperEnalotto registrata nel periodo dall’1/1/2024 al 31/10/2024).

2023, anno dei record - Il 16 febbraio si registra il Jackpot più alto e “democratico” nella storia del SuperEnalotto: ovvero ben 371.287.058,70 euro con un sistema Bacheca suddiviso in 90 cedole che ha portato a vincere circa 4 milioni a ogni fortunato. Il 25 marzo viene assegnato il primo Jackpot realizzato con una giocata online, pari a 73.808.867,64 euro.

Il "leap day" aumenta le probabilità - Quelle di un “leapling” sono superiori alle possibilità di centrare 2 o 3 numeri: nascere il 29 febbraio, in un anno bisestile, infatti ha una probabilità di 1 su 1.461, mentre la probabilità di azzeccare 2 o 3 numeri della sestina è decisamente più alta: 1 su 22 per il "2" e 1 su 327 per il "3". In media ogni settimana si registrano infatti più di 260mila vincite con Punti 2 e circa 16mila con Punti 3.

In questi 27 anni, il SuperEnalotto è diventato molto più di un semplice gioco, è anche un’opportunità di svago

che ha unito le generazioni, regalando non solo il sogno del grande Jackpot, ma anche piccole e inaspettate gioie quotidiane, una tradizione che continua a strappare sorrisi e fa sognare, ogni giorno, milioni di italiani.