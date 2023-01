"Bottino da 2,5 milioni". Svaligiata la villa dell'influencer russa

Lo scorso 11 novembre è stata svaligiata la villa a un imprenditore e alla moglie, una nota influencer russa. I ladri sono riusciti a scappare con un bottino da 2,5 milioni di euro. Hanno portato via gioielli, orologi e diverse borse per un valore complessivo molto vicino ai due milioni e mezzo di euro. Come riportato da Repubblica, i rapinatori hanno messo a soqquadro la villa, situata nel quartiere San Siro, proprio di fronte allo stadio Meazza di Milano, che è abitata dall'imprenditore 39enne anglo-australiano Karim Kalaf e da sua moglie, la modella e influencer russa Galina Genis.

Cosa hanno rubato

Nel periodo in cui è stato messo a segno il colpo, la coppia si trovava in vacanza a Dubai e, una volta tornati, i due sposini hanno trovato la casa completamente svaligiata di tutto quanto di prezioso si trovava al suo interno. In particolare è stato rubato ciò che era custodito nella cassaforte, che è stata aperta e tagliata in due con un flessibile, a partire da gioielli e orologi delle marche più prestigiose, pezzi singoli da 400mila euro in giù, da Patek Philippe a Cartier, da Bulgari a Chopard. I pezzi rubati, tutti regolarmente certificati, non erano però stati assicurati e questo sarà un bel problema per la coppia.

La telefonata ricevuta in vacanza

Alla Polizia, marito e moglie hanno raccontato di aver ricevuto solo una strana telefonata mentre erano in ferie: era il custode che li aveva avvertiti di una porta-finestra lasciata aperta ma che non vi era nessun disordine all'interno della villa, che è abitata dalla scorsa estate. Inoltre, l'allarme non era in funzione durante la trasferta negli Emirati Arabi, e nei pochi mesi in cui hanno abitato davanti allo stadio, marito e moglie avevano conosciuto pochissime persone, solo giardinieri, colf, tate, estetiste, e un paio di presunti muratori.

Coloro che sono entrati nella villa per derubarla sapevano bene come muoversi e dove dirigersi. Probabilmente erano anche a conoscenza del viaggio a Dubai. I ladri sembra non siano però riusciti a trovare le chiavi della Lamborghini Urus e della Ferrari Portofino di Kalef: le due preziose vetture sono infatti state lasciate intatte nel box. Secondo quanto emerso, i pezzi rubati appartenevano tutti alla influencer Galina Genis, moscovita di nascita e britannica di passaporto, molto nota alle cronache per la sua attività di modella e attrice e per i suoi eccessi, spesso sbandierati sui social. Anche il passaporto della donna è stato trafugato.

