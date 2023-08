Neonato abbandonato vicino a un cassonetto a Taranto: con lui una coperta e un peluche

Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità. A Taranto un neonato è stato trovato accanto ai cassonetti in mezzo ai rifiuti. Erano le 7 di questa mattina quando una passante ha sentito un gemito provenire da una busta. Il piccolo era avvolto in una coperta, all’interno di un sacchetto per i rifiuti, e insieme a lui c’era un peluche. La donna che si è accorta di quanto stava accadendo ha subito dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia di Stato. Il fatto è accaduto in pieno centro cittadino. “Se da un lato c’è stato un gesto estremo, dall’altro i tarantini stanno dimostrando grande solidarietà per il piccolo” ha commentato Giampiero Mancarelli, presidente di Kyma Ambiente, la società del Comune di Taranto che si occupa della gestione dei rifiuti.

Per Lorenzo, è questo il nome che il personale del reparto Utin dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto ha dato al neonato, è partita infatti una gara di solidarietà. Era stato dato alla luce solo poche ore e ora è in buone condizioni. "Ho sentito il direttore generale dell'Asl di Taranto, Vito Gregorio Colacicco – ha dichiarato alla stampa Gabriella Ficocelli, l’assessore ai Servizi sociali del Comune - Il neonato ritrovato stamattina nei pressi di Via Pisanelli sta bene. Ed è l'unica cosa che conta". "La burocrazia farà il suo corso - prosegue Ficocelli - ma adesso siamo tranquilli perchè il bambino è stato accolto e ha avuto tutte le cure e l'affetto che gli spettano di diritto. I servizi sociali del Comune stanno seguendo questa vicenda, l'unica cosa che voglio e posso anticipare è che è già partita una gara di solidarietà verso questo bambino". L’assessore ha, inoltre, ringraziato pubblicamente la donna che questa mattina “non ha fatto prevalere la paura e l'indifferenza” e ha lanciato l’allarme. Intanto si è appreso che il neonato era in una borsa di tela usata per la spesa. Le ricerche degli investigatori sono ora orientate a rintracciare la mamma di Lorenzo in quanto avendo il neonato ancora il cordone ombelicale attaccato potrebbe essere che un pezzo dello stesso cordone sia rimasto attaccato alla donna che per questo potrebbe aver bisogno di assistenza.