Casello sfondato, terribile incidente sulla A12: morti e feriti in gravi condizioni

È di tre morti e tre feriti in gravi condizioni il bilancio del terribile incidente che si è verificato qualche ora fa lungo l'autostrada A12, all'altezza del casello di Rosignano.

Stando a quanto riferito dalle autorità, lo schianto che ha visto coinvolte tre diverse vetture, è avvenuto poco dopo le ore 13.00 di oggi, domenica 2 giugno. Gli inquirenti sono tuttora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia: pare che a innescare l'incidente sia stata un'auto piombata a tutta velocità su altre due vetture ferme al casello di Rosignano Marittimo. I mezzi a quattro ruote colpiti si sarebbero quindi ribaltati, e uno dei due avrebbe letteralmente travolto il casello.

L'allarme è stato lanciato subito dopo la tremenda carambola: i testimoni hanno contattato il 112 per chiedere un rapido intervento sul posto, facendo scattare i soccorsi. In breve al casello di Rosignano Marittimo sono sopraggiunti i Vigili del fuoco, due ambulanze provenienti da Cecina e Rosignano con il medico a bordo, un'ambulanza della Misericordia di Montenero con un infermiere, altri due mezzi di soccorso inviati dai comuni limitrofi e l'elicottero Pegaso.

I pompieri sono entrati subito in azione per estrarre dalle lamiere le vittime del terribile schianto: al momento si parla di tre morti e di cinque feriti, tre dei quali in gravi condizioni, tutti trasferiti in codice rosso presso l'ospedale di Livorno. Coinvolto anche un bimbo di soli 6 anni. A quanto pare due delle vittime si trovavano all'interno della vettura giunta ad elevata velocità al casello poi divelto dopo la carambola che si è innescata.

Ovviamente le forze dell'ordine hanno

chiuso il tratto compreso tra Rosignano Marittimo e barriera di Rosignano in entrambi i sensi di marcia per consentire ai soccorritori di intervenire: ciò ha portato a inevitabili ripercussioni sul traffico della Tirrenica.