Arrestato "Alfredo 'o chiatt". Il tiktoker napoletano accusato di rubare energia elettrica

Quasi 200mila followers sui social media e circa un milione di visualizzazioni per ogni sua diretta su Facebook e Tik Tok. Non si tratta di un influencer qualsiasi, bensì di un commerciante del Napoletano diventato famoso tra gli internauti per il suo modo "pittoresco" di vendere sul web, a prezzi stracciati, i prodotti alimentari del suo negozio. Alfredo D'Aulisio, 45 anni, conosciuto da tutti con il nomignolo di "Alfredo 'o chiatt", è finito agli arresti domiciliari perché avrebbe rubato l'energia elettrica. I carabinieri di Qualiano, cittadina situata nell'area di Napoli Nord, insieme a personale dell'Enel, hanno fatto visita al minimarket del commerciante-influencer per effettuare un controllo su un'attività diventata virale sui social.

I controlli dei carabinieri

Gli accertamenti avrebbero permesso ai militari di constatare la manomissione del contatore elettrico. Il connettore di limitazione, infatti, sarebbe stato tolto fornendo così energia illegalmente. Il danno - dallo scorso dicembre fino al momento delle verifiche - ammonterebbe a 6mila euro. Il 45enne tiktoker adesso è in attesa di giudizio. Il furto di energia elettrica nel Codice penale non esiste, in quanto non è un reato specifico. Non esiste, dunque, un articolo dedicato esclusivamente a questa circostanza, perché il furto di corrente elettrica viene assimilato al caso di furto comune o, meglio ancora, al furto aggravato. In quanto tale, si interviene d’ufficio e non a querela. Non è pertanto necessario che intervenga la persona fisica o giuridica offesa, come ad esempio l’ente che fornisce l’energia elettrica o il vicino a cui è stata sottratta la corrente.

Chi è "Alfredo 'o chiatt"

Alfredo D'Aulisio sono anni che impazza sui social media con le dirette pirotecniche dal suo negozio. Ogni volta esordisce scandendo ad alta voce il saluto: "Buongiorno, buongiorno, buongiorno!" . Queste le sue parole prima di cominciare a mostrare la merce venduta a prezzi molto bassi. "Alfredo 'o chiatt", che deve il suo soprannome alla corporatura robusta, accompagna i suoi video sempre con atteggiamenti provocatori e divertenti, ora indossando come cappello una scatola di un panettone, ora avendo al collo, come collana, salsicce e altri salumi.

Un chilo di pane a 1 euro, biscotti e merendine a 1,92 euro e così via, con offerte irrinunciabili per i tanti utenti selle sue pagine social. Ora, però, la notorietà acquisita come tiktoker gli si è rivoltata contro edei carabinieri ha avuto lo stesso risalto mdiatico delle sue dirette seguitissime.