Tir travolge operai lungo l'A31, un morto

Grave incidente lungo l'autostrada A31 Valdastico nel tratto fra Noventa Vicentina e il capoluogo berico, poco prima del casello di Agugliaro (Vicenza). Un operaio è morto e uno è rimasto gravemente ferito dopo che il cantiere in cui stavano lavorando è stato travolto da un tir, per cause ancora da accertare. L'incidente si è verificato alle ore 13.00.

Nella zona in questi giorni vi sono alcuni cantieri stradali e, per tale motivo, la circolazione procede su una sola corsia.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione il mezzo pesante ha sbandato travolgendo i due operai che stavano lavorando all'interno di un cantiere segnalato. Dopo l'allarme lanciato dagli automobilisti di passaggio e dallo stesso camionista, sul posto è giunta un'ambulanza dell'ospedale di Noventa Vicentina, i cui operatori sanitari non hanno potuto che accertare il decesso di uno dei due lavoratori, la cui morte è probabilmente avvenuta sul colpo.

L'altro operaio è stato stabilizzato sul posto dai medici e poi trasportato con un elicottero, giunto da Verona e atterrato ai bordi dell'autostrada, fino a Vicenza, dove è stato subito dirottato nel reparto di rianimazione. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e due pattuglie della Polstrada per le indagini del caso.