Torino, bus turistico precipita nel fiume Po: morto l'autista

Paura a Torino. Un bus turistico è precipitato questo pomeriggio nel fiume Po nei pressi di piazza Vittorio. A quanto si apprende nell'incidente è morto l'autista mentre sarebbero rimasti lievemente feriti tre passanti. Nel tardo pomeriggio di martedì 26 marzo 2025 il bus è uscito dalla carreggiata e dopo aver sfondato il muretto di protezione è caduto nel vuoto per terminare la sua corsa nel fiume dove si è fermato riverso sul lato sinistro in un punto dove la profondità dell'acqua è di circa un metro e mezzo.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco con sommozzatori oltre ai sanitari e alla polizia locale. L'autista del mezzo è stato recuperato dagli Amici del Fiume con un motoscafo. Al momento non risultano altri passeggeri a bordo.