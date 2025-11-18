Torna "Milove". Quando la moda è al servizio della solidarietà

Da giovedì a domenica torna Milove, l'iniziativa di solidarietà nata 13 anni fa da un'idea di Welcomed, il centro medico polispecialistico con tre sedi in città. Il charity shop sarà aperto al pubblico (dalle 11 alle 20) in piazza Alvar Aalto 3 in zona Gae Aulenti: qui si potrà fare shopping solidale accedendo a una selezione esclusiva di capi di abbigliamento e accessori donati dai più prestigiosi brand del lusso, della moda e del design, a prezzi mai visti (info www.milove.it). L'anno scorso, la vendita ha registrato circa 3mila visitatori, per un corrispettivo di 12mila visite mediche gratuite. Dall'avvio del progetto Visita Sospesa ad oggi sono state erogate gratuitamente oltre 50mila prestazioni tra visite mediche, colloqui psicologici, sedute di logopedia o psicomotricità, valutazioni dei disturbi specifici dell'apprendimento o altri approfondimenti diagnostici. A beneficiarne bambini o famiglie appartenenti alle fasce più fragili della popolazione, soprattutto minori e donne.

«Il modello di business di Welcomed è quello dell'impresa sociale - spiega Giulia Di Donato, amministratrice delegata - il 100% degli utili provenienti dalle visite erogate in solvenza, insieme alle

donazioni dei nostri sostenitori, viene reinvestito in iniziative a forte impatto sociale come Visita Sospesa. Questa filosofia ci permette di generare valore reale, sostenendo concretamente le famiglie più vulnerabili».