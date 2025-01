Tragedia durante il match Novara-Pro Patria: tifoso precipita dalla curva, è grave

Ascolta ora 00:00 00:00

Dramma questo pomeriggio durante la partita Novara Fc - Pro Patria. Nel corso dell'incontro, infatti, uno dei tifosi presenti allo stadio è caduto dalla curva, precipitando in un fossato. Secondo le informazioni rilasciare sino ad ora l'uomo versa in gravi condizioni, e si trova ricoverato presso l'ospedale Maggiore cittadino.

Stando a quanto riferito, il terribile episodio si è verificato oggi, sabato 25 gennaio, allo Stadio Silvio Piola di Novara, dove era in corso il match tra Novara Fc e Pro Patria Busto Arsizio. La partita del campionato di Serie C era si era appena conclusa quando è avvenuta la disgrazia. L'uomo, un 40enne lombardo tifoso della Pro Patria, è caduto dalla balaustra, facendo un volo di circa 8 metri e precipitando nel fossato sottostante. L'impatto è stato molto violento e chi si è ritrovato ad assistere è rimasto a dir poco attonito. All'interno dello stadio sarebbe calato il silenzio.

Immediata la chiamata ai soccorsi, che si sono affrettati ad aiutare il 40enne. Stabilizzato sul posto, l'uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Novara, dove si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni. Sembra che al soggetto sia stato praticato anche un massaggio cardiaco, e che si trovi adesso in Rianimazione.

Sul caso stanno chiaramente indagando le autorità locali, intenzionate a ricostruire le esatte dinamiche della vicenda. Tutto fa pensare che si sia trattato di un terribile incidente. Il fatto si sarebbe verificato verso la fine del match, conclusosi con la vittoria del Novara per 2-1. Secondo quanto riportato da Malpensa24, i Pro-Patria si erano avvicinati agli spalti per salutare i loro sostenitori e proprio in questa circostanza il 40enne sarebbe caduto. Qualcuno ha affermato che l'uomo fosse seduto a cavalcioni sulla ringhiera, scivolosa per via della pioggia.

Resta da capire se si sia trattato di una perdita di equilibrio, o di una spinta involontaria.

Il 40enne averebbe battuto la testa, lasciando una scia di sangue.

Grande sconcerto per le squadre e i tifosi presenti. A causa dell'accaduto, sarebbero state annullate le classiche conferenze stampa che si tengono dopo la partita.