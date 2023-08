Tragedia alla festa del Patrono, spara-coriandoli precipita sulla folla: un morto

Tragedia a Militello in Val di Catania durante la festa del Patrono: mentre venivano sparati in aria dei coriandoli, è partita anche una parte metallica che ha purtroppo colpito una persona, uccidendola. La comunità è sotto choc e sul caso indagano ora le forze dell'ordine locali.

L'evento choc

Quest'oggi, venerdì 18 agosto, a Militello in Val di Catania si festeggiava Santissimo Salvatore, Santo Patrono del Comune. I cittadini avevano pertanto raggiunto il luogo della celebrazione per stare insieme e fare festa. Purtroppo, poco dopo le 17, passata la cosiddetta "Nisciuta", è avvenuta la tragedia.

La comunità di Militello in Val di Catania era riunita in piazza Vittorio Emanuele e avrebbe dovuto assistere a uno spettacolo pirotecnico con tanto di lancio di coriandoli, quando è purtroppo accaduto ben altro. Quando il cannone che avrebbe dovuto sparare in aria i coriandoli è stato azionato, sono partiti insieme ad essi anche delle componenti metalliche. Un compressore metallico, nella fattispecie, sarebbe precipitato addosso alle persone che si trovavano nei pressi del palco. In tanti sono riusciti a mettersi in salvo, dandosi alla fuga, ma un uomo di 65 anni, tale Franco Carrera, non ha avuto scampo.

Il dramma

L'uomo è stato preso in pieno dall'oggetto metallico. Ferita anche la moglie del 65enne, fortunatamente non in gravi condizioni. Compreso lo stato in cui si trovava Franco Carrera, sono stati subito allertati i soccorsi. A raggiungere il posto gli operatori sanitari del 118, che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all'uomo.

Quanto alla moglie, ferita a un gomito, è stata trasportata in ospedale. La donna è comprensibilmente sotto choc. Ferita anche un'altra famiglia, inclusa una minorenne. Anche la giornalista Sarah Donzuso di Video Mediterraneo, impegnata nella diretta televisiva della festa, è rimasta ferita alla gamba. Sono stati attimi di panico e tensione. La spara-coriandoli era stata collocata sul campanile della chiesa di San Nicolò, in una zona centrale del Paese. Quando le persone si sono accorte del pericolo, ci sono state urla e fuggi fuggi generale.

Le indagini e il cordoglio

A seguito della drammatica vicenda, la procura di Caltagirone ha deciso di aprire un'inchiesta per fare luce sull'accaduto. Le indagini sono state assegnate ai carabinieri della stazione locale, che hanno già provveduto a parlare con i testimoni e a cercare video e immagini di quei momenti.