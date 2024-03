Tragedia a Lodi, bimba di 9 mesi trovata morta nel lettino. Disposta autopsia

Dramma nella provincia di Lodi, dove una bimba di soli 9 mesi è stata trovata morta nel letto dai suoi genitori. La piccola era stata male soltanto un giorno prima, e per tale ragione era stata portata in ospedale, da cui poi era stata dimessa. A distanza di 24 ore la terribile tragedia: la procura della Repubblica locale ha naturalmente disposto l'autospia.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito sino ad ora, la bambina aveva accusato i primi malesseri nel corso della giornata di ieri, giovedì 28 marzo. La piccola, che presentava una febbre molto alta e dei problemi respiratori, era stata portata dai genitori al pronto soccorso dell'ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. Una volta ricoverata, aveva ricevuto le cure necessarie e, dopo essere stata tenuta sotto osservazione per tutta la notte, era stata poi dimessa all'alba di questa mattina.

Tornata a casa, purtroppo, la situazione è degenerata. A quanto pare le condizioni della neonata sono peggiorate, diventando sempre più gravi col passare delle ore. La madre ha trovato la bambina ormai priva di sensi nel lettino, ed è stato subito allertato il 118 per chiedere un tempestivo intervento presso il domicilio. Quando l'ambulanza e l'automedica di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) hanno raggiunto l'abitazione, sita a San Fiorano (Lodi), non c'era già più niente da fare. Era troppo tardi.

Stando alla ricostruzione, la piccola è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Codogno, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita. E' stato possibile solo constatarne il decesso, avvenuto nella mattinata di oggi.

Le indagini

Sul caso è necessario fare tempestiva chiarezza, così da risalire alle eventuali responsabilità. Il corpo della bambina è stato trasferito a Pavia, dove sarà svolta l'autopsia già disposta dalla procura. La speranza è di riuscire a comprendere quali siano state le ragioni della morte improvvisa.

"Siamo tutti scosso per quello che è accaduto. Conosciamo la famiglia, che vive a San Fiorano solo qualche anno. È una tragedia che lascia senza parole ", ha dichiarato il sindaco di San Fiorano, Mario Ghidelli, come riportato da Il Corriere. L'intera comunità, che stringe attorno alla famiglia, è sconvolta.

La piccola era l'ultima di 5 figli.