Tragedia a Napoli: bimba di 4 anni investita da un'auto muore sul colpo

Articolo in aggiornamento

Una bimba di soli 4 anni è deceduta nel pomeriggio di oggi, sabato 22 aprile, dopo essere stata investita da un'auto a Casalnuovo, comune della città metropolitana di Napoli: purtroppo, nonostante il pronto intervento dei soccorsi, per la vittima non c'era già più nulla da fare.

Stando a quanto riferito dagli inquirenti, che si trovano tuttora al lavoro per ricostruire le esatte dinamiche del tragico incidente, l'episodio si è verificato in via Emilio Buccafusca, una traversa di via Professor Filippo Manna. La segnalazione è arrivata intorno alle ore 16:15, e in breve tempo sul posto indicato sono sopraggiunti i carabinieri della locale tenenza, un'ambulanza del 118 e i Vigili del fuoco.

Il personale medico, purtroppo, non ha potuto far altro che constatare il decesso della bambina, presumibilmente morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto con l'autovettura. A tentare di far luce sulle dinamiche dell'incidente che ha causato il decesso della piccola Aurora Napolitano sono ora gli uomini dell'Arma.

Inizialmente, stando a quanto riferito da Ansa, alcuni testimoni avrebbero parlato di un'auto pirata. Dopo i primi accertamenti, tuttavia, i militari hanno stabilito che la vettura responsabile dell'investimento si trovava ancora sul posto, e che il conducente si era prontamente fermato per prestare soccorso alla piccola. I carabinieri stanno tuttora interrogando i testimoni per ricostruire le dinamiche dell'incidente, nel quale risulterebbe coinvolta più di una vettura: i presunti responsabili sarebbero già stati individuati.

L'auto che ha investito la piccola Aurora è stata sequestrata e il conducente, come da protocollo, sarà sottoposto nelle prossime ore agli accertamenti psico-fisici di rito.