Pirata della strada travolge e uccide 13enne. I medici: "Poteva essere salvato"

Tragedia nella tarda serata di ieri, lunedì 1 agosto, a San Vito di Negrar, Valpolicella, in provincia di Verona. Un ragazzino di 13 anni è stato investito mentre stava camminando sulla strada da un pirata che dopo l'incidente non si è fermato. Malgrado i soccorsi, l'adolescente ha perso la vita. Individuato il presunto responsabile, nei confronti del quale è stata scattata una denuncia.

L'incidente mortale

A perdere la vita, secondo quanto riportato da L'Arena, è il 13enne di origini ghanesi Chris Abom, che viveva con la famiglia a Negrar. Ieri sera, intorno alla mezzanotte, l'adolescente stava transitando lungo la strada provinciale 12 dell'Aquilio per tornare a casa, quando è stato improvvisamente travolto da un'auto in corsa. Il ragazzo camminava sul ciglio della strada, non essendo presente il marciapiede, e non ha potuto sfuggire al veicolo. Il soggetto che si trovava alla guida della vettura non si è fermato dopo l'impatto, proseguendo il suo tragitto. Non ha dunque prestato soccorso alla vittima.

Fortuntamente è stato qualcun altro ad accorgersi del ragazzino ferito e a chiamare i soccorsi. Sul posto si sono precipitati gli operatori del Suem 118, insieme agli uomini delle forze dell'ordine. Chris Abom è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento, dove è arrivato in condizioni già gravissime. Per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il 13enne è spirato poche ore dopo il suo ricovero. Chris avrebbe dovuto compiere 14 anni a settembre, giocava nelle giovanili del Negrar e sognava di diventare un calciatore.

Secondo quanto riferito da L'Arena, la famiglia del 13enne vive in Italia da almeno 20 anni: il papà lavora in un'azienda metalmeccanica.

Chris avrebbe potuto essere salvato

Sconcertanti le dichiarazioni dei medici che si sono presi cura dell'adolescente. Secondo i sanitari della Terapia intensiva dell'Azienda Ospedaliera universitaria di Verona in cui era ricoverato il ragazzino, questi " poteva essere salvato se fosse stato soccorso " in tempo. Le ferite del 13enne, infatti, non sarebbero " compatibili con il decesso ", insorto a causa di un " arresto cardiaco per ipossia da schiacciamento ".

Individuato il presunto responsabile

Partita subito la caccia al pirata della strada. A intervenire sul luogo dell'incidente i carabinieri della stazione di San Pietro in Cariano, che si sono occupati delle prime operazioni. Sono invece i militari di Negrar di Valpolicella a occuparsi delle indagini per ricostruire le esatte dinamiche della vicenda. Al lavoro anche gli agenti della polizia stradali, incaricati di eseguire i rilievi sul posto.

Questo pomeriggio è arrivata la notizia dell'identificazione del responsabile, individuato dai carabinieri. Si tratterebbe di un operaio 39enne, nei confronti del quale, per il momento, è scattata una denuncia.

Il commento del governatore Zaia