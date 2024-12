Tragedia a Roma: cade un albero e uccide una donna sul colpo

Foto dal gruppo Facebook "Colli Aniene il suo quartiere ma non solo"

Tragedia nella Capitale, dove un albero caduto a causa del forte vento ha causato la morte di una 45enne e il ferimento di una seconda donna, trasportata in ospedale dopo il terribile incidente.

Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati nella giornata di oggi, lunedì 23 dicembre in via Cesare Massini, nell'area urbana di Colli Aniene a Roma. A quanto pare, la vittima si trovava seduta su una panchina del parco Livio Labor insieme ad altre persone nel momento in cui, presumibilmente per via di una raffica di vento particolarmente forte, l'albero ha ceduto, crollando verso il basso e travolgendo tutti i presenti.

Ad avere la peggio è stata una donna di nazionalità italiana di 45 anni, morta sul colpo, che si trovava nell'area verde in compagnia dei tre figli minorenni, nessuno dei quali ha riportato conseguenze. Ferita anche una seconda donna, anch'essa italiana e grossomodo coetanea della vittima.

L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno, quando nel parco Livio Labor si sono precipitati i vigili del fuoco, alcune ambulanze del 118 e gli uomini della polizia di Stato. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, al loro arrivo sul posto per la 45enne non c'era già più nulla da fare, e il personale medico si è potuto solo limitare a constatarne il decesso. L'altra donna colpita dall'albero è stata assistita dai sanitari e quindi trasportata in ambulanza al pronto soccorso per ricevere le cure del caso ed effettuare ulteriori accertamenti. I figli della 45enne, invece, sono stati affidati alle cure di un'amica di famiglia. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area, dove gli inquirenti stanno effettuando i rilievi per ricostruire le dinamiche della tragedia.

A Roma e dintorni la situazione è particolarmente difficile a causa del forte vento di burrasca che sta soffiando già dalla tarda serata di ieri, con numerosi

alberi caduti e incidenti segnalati dai cittadini: stamani un grosso ramo è precipitato in mezzo alla carreggiata lungo la via Flaminia, in un momento in cui, per fortuna, non stavano transitando veicoli. L'allerta resta alta.