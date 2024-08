Muore a 14 anni un baby calciatore di Torino. Ucciso in incidente stradale in Spagna

Ascolta ora 00:00 00:00

È morto a 14 anni in un incidente stradale in Spagna Kayo Mesquita Sousa, talento delle giovanili a Mappano, comune a pochi chilometri da Torino. Il baby calciatore era in vacanza insieme alla famiglia, quando giovedì l’auto dei genitori è rimasta coinvolta in un terribile incidente sull’autostrada a Castellón, nella regione della Comunità Valenciana.

Secondo la ricostruzione l'incidente è stato causato da un maxi tamponamento a catena all’altezza del comune di Moncofa, al chilometro 456 dell’autostrada del Mediterraneo. Coinvolte 14 persone, quasi tutte italiane, quattro uomini tra i 40 e i 56 anni, tre donne tra i 29 e i 73 anni e sette minori tra i 7 e 16 anni, tra cui i due fratellini di Kayo. Undici feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Castellon e La Plana di Villarreal per cure mediche, mentre altri tre hanno raggiunto autonomamente l'ospedale La Plana. Due minori (un bambino di 10 anni e una bambina di 7) sono in prognosi riservata. Per il quattordicenne purtroppo non c’è stato scampo.

Il Centro di Informazione e Coordinamento delle Emergenze ha ricevuto l'avviso dell'incidente cinque minuti prima della mezzanotte. Quando sono arrivati i Vigili del Fuoco del comando di Castellón, non hanno dovuto liberare nessuno dalle lamiere. I sanitari, che sono intervenuti con tre unità del Samu, tre di Supporto Vitale di Base e un'ambulanza convenzionale, hanno certificato la morte del ragazzo e hanno prestato soccorso alle altre vittime sul posto. Anche pattuglie della Guardia Civil sono state chiamate sul luogo dell'incidente, e hanno avviato un'indagine per determinare le circostanze dello scontro. Sembra si sia trattato di un tamponamento a catena, con i primi due veicoli che si sono scontrati da dietro e il terzo che non è riuscito a evitarli.

Kayo di origine brasiliana viveva a Leini con il papà Raphael e da un anno era entrato a far parte della compagine giovanile della Mappanese, martedì avrebbe dovuto riprendere l'attività agonistica con il primo allenamento della stagione.

"Tutto il direttivo e la società si stringe attorno alla famiglia di Kayo, nostro 2010, fatalmente deceduto in Spagna

Era un ragazzo con l’argento vivo addosso e una grande passione per il calcio. Non ci sono parole, non doveva andare così. Riposa in pace, Kayo".

– scrive sui social il presidente della Mappanese Andrea Graneri -La società ha aperto una raccolta fondi per aiutare la famiglia nel trasporto della salma dalla Spagna a Leini.