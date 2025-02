Bimbo di tre anni muore durante il corso di nuoto

Sport Village Fondi

Dramma nella giornata di ieri a Fondi, in provincia di Latina. Un bambino di soli tre anni ha infatti perso la vita mentre si trovava a lezione di nuoto. Inutili i soccorsi, il piccolo è spirato dopo aver accusato un malore fatale.

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, la giovanissima vittima è Luigi Maggiacomo. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 febbraio, il bambino si trovava nel complesso sportivo Sport Village di Fondi, un tempo consciuto come "Onda Verde", quando è accaduto l'impensabile. Il bimbo era lì per imparare a nuotare, come molti altri suoi coetanei. Mentre si trovava in acqua, Luigi ha avuto un malore, e per lui non c'è stato scampo.

In quel momento nel palazzetto si trovavano diverse persone che sono accorse per aiutarlo. Luigi è stato tirato fuori dalla piscina, ma era ormai privo di sensi. Sembra che prima di svenire e sprofondare in acqua il piccolo avesse vomitato. L'allarme è stato dato intorno alle 17.30, e a raggiungere il complesso di via Appia sono stati gli operatori sanitari del 118. I soccorritori hanno cercato di stabilizzare il bambino per poi portarlo d'urgenza via eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, dove si sono subito avviate le pratiche di rianimazione cardio-polmonare. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il piccolo Luigi è morto nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo.

Della vicenda sono stati informati i carabinieri della tenenza di Fondi, che hanno raggiunto lo Sport Village per parlare con i testimoni e cercare di ricostruire le dinamiche di questa triste vicenda. Pare che sul caso sia stata aperta un'inchiesta da parte del sostituto procuratore di Latina, Martina Taglione. L'intenzione è quella di scoprire che cosa abbia causato la morte del piccolo Luigi.

Nei prossimi giorni sarà svolta l'che potrà rispondere a molte domande.

La famiglia del bimbo è sotto choc. La notizia della morte del piccolo Luigi ha sconvolto mamma Alexandra, di origini albanesi, e papà Federico.