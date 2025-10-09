Tragedia a Udine, 17enne muore investita da un'auto mentre va a scuola

Tragedia questa mattina a Precenicco, in provincia di Udine. Una ragazza di 17 anni è morta investita da un'auto mentre si stava recando alla fermata del bus che l'avrebbe portata a scuola. A perdere la vita è Alice Morsanutto, studentessa del liceo artistico Sello di Udine.

Il dramma è avvenuto intorno alle 6.30 di giovedì 9 ottobre. Alice era appena uscita di casa per recarsi alla fermata del bus e andare a scuola. Purtroppo, proprio mentre stava attraversando la strada, è stata presa in pieno da un'auto guidata da un giovane. L'allarme è stato dato subito.

Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari della centrale operativa Sores Fvg, e i vigili del fuoco. Malgrado gli sforzi dei soccorritori, non è stato possibile fare nulla per la ragazza, morta a causa delle ferite riportate. A raggiungere la zona anche i carabinieri della stazione locale, che hanno dato subito avvio ai rilievi per ricostruire le dinamiche del terribile incidente. Sembra che il giovane autista che ha travolto la ragazza si sia fermato per prestare alla 17enne i primi soccorsi.

Il padre di Alice ho scoperto l'accaduto nel peggiore dei modi. L'uomo ha udito il suono dell'ambulanza e poi dell'elisoccorso e per questo motivo è sceso in strada, apprendendo l'orribile notizia. La 17enne, infatti, è deceduta a circa 200 metri da casa.

L'intera comunità di Precenicco

è sconvolta e si stringe intorno alla famiglia della giovane. Alice ha un fratello gemello che, al momento dell', era già partito alla volta del suo istituto scolastico, salendo su una corriera.