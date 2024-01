Tragedia in Val Pusteria, 16enne tedesca muore dopo essere scivolata in un dirupo

Tragedia in Trentito Alto Adige, per la precisione in provincia di Bolzano, dove si è verificato un nuovo incidente in montagna: una ragazzina di 16 anni di nazionalità tedesca è infatti finita in un dirupo ed è stata trovata morta dopo ore di ricerche. In corso le indagini da parte delle forze dell'ordine ma, a quanto pare da una prima verifica, a uccidere l'adolescente sarebbe stato il freddo.

La scomparsa

Secondo quanto riferito sino ad ora dalle autorità locali, il dramma si è verificato a San Candido, in Val Pusteria. La 16enne, che si trovava in vacanza in Alto Adige insieme alla famiglia, si era allontana dall'alloggio questa mattina presto, intorno alle ore 7.00, per fare una passeggiata. Da allora non ha fatto più ritorno presso la struttura turistica in cui stava soggiornando con i parenti. Arrivate le 11.00 del mattino, non vedendo ancora tornare la giovane, i familiari hanno deciso di dare l'allarme e sono subito partite le ricerche.

A perlustrare il territorio i vigili del fuoco volontari di S.Candido (Zivilschutzzentrum Innichen) e il Soccorso Alpino San Candido. Presenti anche gli uomini della guardia di finanza e il comparto cinofilo, per un totale di cinquante persone coinvolte nell'attività di soccorso. Dopo ore di perlustrazione, purtroppo, il tragico esito. Il corpo della ragazzina è stato trovato a 300 metri dal maso in cui la 16enne alloggiava. A quanto sembra, l'adolescente sarebbe caduta in un dirupo, è stato uno dei cani di ricerca a consentire il ritrovamento. A quel punto non era più possibile fare nulla per salvare la 16enne.

Le indagini

Sul caso indagherà la polizia di San Candido. L'ipotesi più probabile è che la giovane turista tedesca abbia perso i sensi e per questa ragione sia scivolata nel dirupo. Lì, sola e ferita, sarebbe morta per assideramento. Tutto, in ogni caso, è ancora da verificare e si attendono gli esiti dell'autopzia.

Gli inquirenti, almeno per ora, escludono che la minorenne possa essere stata vittima di aggressione.