Muore travolta da un albero in spiaggia in Sardegna: 28enne era in una zona vietata

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Baunei (Nuoro), dove una ragazza di 28 anni è stata travolta da un albero staccatosi da un costone, rimanendo uccisa a causa delle gravi ferite riportate.

L'episodio si è verificato all'altezza delle Piscine di Venere, in un luogo peraltro interdetto ai bagnanti proprio a causa degli elevati rischi di frana. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima, una giovane originaria di Nuoro, aveva preso a noleggio un gommone insieme ai suoi familiari, ovvero la madre e il fratello. L'incidente si sarebbe verificato in una zona raggiungibile solo via mare, ma il cui accesso è vietato anche alle imbarcazioni proprio per il grande pericolo di caduta massi. La vittima è stata travolta dall'albero mentre si trovava in acqua oppure sulla terraferma, e sono queste le due ipotesi al vaglio della guardia costiera di Olbia, che sta tentando in queste ore di ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.

Gli inquirenti stanno interrogando i testimoni dell'incidente, a partire proprio dalla madre e dal fratello della 28enne, anch'essi a bordo del gommone preso a noleggio a Cala Gonone. Sono all'incirca le ore 14:30, quando l'imbarcazione raggiunge la cala delle Piscine di Venere, una striscia di sabbia lunga 25 metri a cui, come detto, si può arrivare esclusivamente via mare.

Da tempo il comune di Baunei ha collocato, a circa 150 metri dalla riva, un cavo tarozzato con le boe per delimitare l'area e interdire l'approdo alle imbarcazioni nella cala delle Piscine di Venere per l'elevato rischio di frane. Oltre ciò, in tutta la zona sono stati posizionati anche a terra diversi cartelloni proprio per segnalare l'elevata probabilità di smottamenti e di caduta di massi o vegetazione sia sulla spiaggia che sul tratto di mare.

Resta da capire, ed è su questo che stanno lavorando gli inquirenti, se la vittima sia rimasta colpita dall'albero mentre nuotava nei pressi del costone oppure se ciò sia avvenuto quando la 28enne aveva già raggiunto la spiaggia. L'ipotesi al momento più probabile è che la tragedia si sia verificata mentre si trovava dentro l'acqua dalla cintola in giù.

I tentativi di rianimarla da parte dei soccorritori del 118 si sono rivelati purtroppo vani, per cui non è rimasto altro da fare che recuperare la salma e trasportarla al porticciolo di Cala Gonone a bordo di un mezzo della guardia costiera di Arbatax.