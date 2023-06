Travolta in bici da betoniera, 60enne in fin di vita: ennesima tragedia a Milano

Nella giornata di oggi, giovedì 22 giugno, a Milano è andato in scena l'ennesimo incidente che ha visto un camion travolgere una bicicletta, con gravissime conseguenze per il conducente del mezzo a due ruote.

Cosa è accaduto

La vittima, una donna di 60 anni, si trovava all'altezza di piazza Francesco Durante, non lontano da piazzale Loreto, nel quartiere milanese di Casoretto. Sono le 9:23, quando si verifica il tragico incidente e iniziano ad arrivare numerose le segnalazioni da parte di pedoni e automobilisti che hanno assistito allo scontro. In piazza Francesco Duarte arrivano due squadre dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), allertate in codice rosso.

Il personale sanitario ha assistito prontamente la vittima, tentando di rianimarla e provvedendo ad intubarla sul posto con l'obiettivo di stabilizzare le sue condizioni prima del trasporto in ospedale. Purtroppo, tuttavia, le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate: la 60enne è stata condotta in ambulanza al Policlinico di Milano in condizioni di incoscienza e in fin di vita.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano oltre che gli uomini della polizia locale, che si sono occupati anche di effettuare i rilievi del caso per ricostruire le dinamiche dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Secondo le prime ricostruzioni, riportate da Milano Today, la betoniera stava effettuando una svolta verso destra mentre la vittima attraversava la strada da via Francesco Predabissi verso viale Lombardia. Proprio all'altezza dell'incrocio il mezzo pesante avrebbe in qualche modo agganciato la bicicletta della donna, trascinandolo per circa una cinquantina di metri prima di arrestare la propria corsa all'altezza della banca Fineco, in direzione via Andrea Costa.

Tragico bilancio

Un bilancio, quello conseguente agli incidenti tra mezzi pesanti e bici a Milano, che continua ad aggravarsi. Nel novembre 2022, in un modo del tutto simile, morì Silvia Salvarani nei pressi dei Bastioni di Porta Nuova. A febbraio di quest'anno, travolta da un mezzo pesante tra Loreto e viale Brianza, perse la vita Veronica Francesca D'Incà. Il 20 aprile, in via Francesco Sforza, dopo uno scontro con una betoniera, morì la 39enne Cristina Scozia. Più recente il caso del 55enne Li Tianjiao, vittima di un fatale scontro con un camion in via Comasina.

Il comune del capoluogo meneghino sta cercando urgentemente una soluzione per arginare questo preoccupante problema: una mozione presentata lo scorso maggio prevede la limitazione dell'ingresso dei mezzi pesanti nel centro cittadino, limitandola alla fascia oraria 22:00-06:00. Unica eccezione prevista per i veicoli dotati di specifici sensori in grado di eliminare l'angolo cieco.