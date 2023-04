Milano, ciclista travolta da una betoniera: donna di 39 anni muore sul colpo

Tragedia questa mattina a Milano, dove una donna di 39 anni che stava viaggiando in bicicletta è stata travolta e uccisa da una betoniera. Sotto choc l'autista che stava guidando il mezzo pesante.

Il dramma

Subito dopo le richieste di intervento sono accorsi sul posto gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della Polizia locale. La donna, purtroppo, non ha avuto scampo dopo l'impatto.

Le autorità si stanno ora occupando di effettuare i rilievi nella zona e stabilire le esatte dinamiche dell'accaduto. Da quanto si apprende, il terribile incidente si è verificato intorno alle ore 12 in corso di Porta Vittoria all'incrocio con via Sforza. La vittima, una donna di 39 anni, viaggiava su una bicicletta quando si è scontrata col camion betoniera all'incrocio tra corso di Porta Vittoria e via Ascanio Sforza. Non si sa ancora che cosa possa aver provocato l'impatto.

L'incidente, tuttavia, è stato letale. A causa della gravità delle ferite riportate, la 39enne sarebbe morta sul colpo e gli operatori del 118, accorsi con un'automedica e un'ambulanza, non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita, constatando il decesso.

Grandissimo il trauma per l'uomo che si trovava a bordo del mezzo pesante. Raggiunto dalle autorità, l'autista (63 anni) è apparso disperato e completamente sotto choc. " Ho ucciso una persona, uccidetemi ", avrebbe detto, come riportato da un testimone alle agenzie di stampa.

Malgrado l'incidente, l'uomo, fermatosi immediatamente dopo lo scontro e sceso dalla betoniera, è risultato illeso, ma il suo stato di confusione mentale dovuto al trauma ha convinto il personale sanitario a trattenerlo per dei controlli. Il 63enne è risultato negativo all'alcol test e al test antidroga.

Le indagini

Sono in corso i rilievi della Polizia Locale. Secondo prime indiscrezioni riportate, la donna stava procedendo sulla carreggiata quando è stata urtata dal mezzo pesante proveniente da via Francesco Sforza. La betoniera, nello specifico, stava svoltando a destra verso Corso di Porta Vittoria. Lo schianto si è verificato davanti alla biblioteca Sormani di Milano.