Roma, travolti e investiti dalla Smart: gravi nonno e nipotino

Grave incidente a Roma, dove un medico 78enne e il nipotino di soli 7 anni sono stati travolti da un'auto in una zona particolarmente trafficata della Capitale, finendo entrambi in ospedale in gravi condizioni. Stando a quanto riferito dalle autorità, l'episodio si è verificato intorno alle ore 18.30 di ieri, martedì 30 gennaio, in via Livorno 36, grossomodo all'altezza del trafficato incrocio con piazza Bologna: gli inquirenti sono tuttora impegnati nelle indagini per ricostruire l'esatta dinamica del tremendo incidente, con l'obiettivo di risalire a eventuali responsabilità.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo che si trovava al volante di una Smart ForTwo sarebbe piombato addosso al nonno, un medico di 78 anni, e al nipotino di 7 anni proprio mentre i due stavano attraversando la strada. I testimoni hanno lanciato immediatamente l'allarme, e sul posto sono sopraggiunte alcune ambulanze del 118 e gli uomini del II gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale. L'automobilista, il quale si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi ai due feriti, è stato sottoposto a test dell'etilometro per verificare l'eventuale presenza di alcolici nel suo sangue, risultando tuttavia negativo all'esame.

Dopo aver tentato di assistere sul posto i due feriti, i soccorritori hanno provveduto a trasferire entrambi d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Roma, a circa un chilometro dal luogo in cui è avvenuto il sinistro: il 78enne si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata e le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi, tanto da temere per la sua vita. Meno serie le condizioni di salute del bimbo, che viene comunque tenuto sotto osservazione.