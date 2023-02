Crollo palazzo, tre condanne (una al falso architetto)

È il 22 gennaio 2016 quando sul Lungotevere Flaminio, al civico 70, vicino al teatro Olimpico, crollano tre appartamenti di una palazzina edificata nel 1936. Una tragedia, fortunatamente, solo sfiorata che non ha visto coinvolte vite umane.

Per quanto accaduto sette anni fa, il giudice monocratico ha emesso sentenza di condanna per crollo colposo nei confronti di tre imputati. Ad ascoltare il verdetto, riporta il Tempo, erano presenti Massimo Capena, il legale rappresentante della società che provvedeva alla ristrutturazione, il progettista Roberto Mattei e il titolare della società esecutrice dei lavori Pasquale Famà. Il proprietario dell'appartamento, Rigo De Righi, è stato assolto in Cassazione perché è riuscito a dimostrare che quando ha commissionato i lavori credeva di avere davanti dei professionisti. Il primo tra questi, presentatosi al proprietario in qualità di architetto (senza esserlo davvero), è stato condannato a due anni di carcere. Agli ultimi due, invece, è stato dato un anno di reclusione. In ogni caso, il giudice ha disposto la sospensione della pena per tutti e tre. È stata disposta anche una provvisionale immediatamente esecutiva per oltre mezzo milione di euro nei confronti delle parti civili. Il risarcimento dei danni sarà stabilito in sede civile.