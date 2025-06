In tre su uno scooter contro un'auto: gravi due giovani nel Napoletano

Ascolta ora 00:00 00:00

La brusca frenata, il forte impatto contro le auto e la corsa disperata in ospedale. Un grave incidente stradale si è verificato questa notte a Mugnano di Napoli dove tre ragazzi su uno scooter Beverly hanno impattato con una Fiat Bravo guidata da un 52enne. L'urto ha fatto sbalzare il ciclomotore che è finito contro una vettura parcheggiata vicino al marciapiede. Ad avere la peggio sono stati i giovani in sella allo scooter, un 18enne, una 15enne e un 16enne, i quali sono stati trasferiti dal personale sanitario del 118, giunti dopo pochi minuti sul luogo dello scontro, al pronto soccorso dell'ospedale di Giugliano in Campania.

I tre ragazzi, due dei quali sono fidanzati, sono giunti nel presidio sanitario in codice rosso. Il loro trasferimento in sala operatoria è stato immediato. I feriti hanno subito delicati interventi chirurgici per le fratture multiple riportate. Secondo i primi riscontri alla giovane donna sarebbe stata asportata anche la milza. In ogni caso, la prognosi resta riservata per i due minorenni. Non sono ancora chiare le cause del terribile impatto di via Napoli. Ad indagare sono i carabinieri della compagnia di Marano che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto e a individuare eventuali responsabilità. Intanto, i residenti di via Napoli a Mugnano mettono sotto accusa la strada, considerata pericolosa perché a scorrimento veloce.

Diverse persone hanno chiesto al sindaco l'installazione diper moderare la velocità delle autovetture e dei ciclomotori. Non è la prima volta che su quell'arteria si verificano incidenti stradali e i cittadini chiedono misure urgenti per limitare i sinistri.