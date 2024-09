Treno passeggeri deraglia a Milano: diversi i feriti

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura questa mattina all'alba a Milano per il deragliamento di un treno passeggeri in via Pallanza, all'incrocio con viale Fulvio Testi. L'incidente sarebbe stato provocato, intorno alle 6.30, da un containersi che si è rovesciato sui binari opposti dove transitava il convoglio proveniente da Domodossola e diretto a Milano Centrale. C'è stato un impatto frontale a bassa velocità, grazie al macchinista che ha azionato il freno di emergenza. Il treno passeggeri è quindi rimasto sui binari. Tutte le persone a bordo sono state evacuate. Intanto, come evidenziato in una nota del ministero delle Infrastrutture, il vicepremier Matteo Salvini sta seguendo con attenzione le conseguenze del deragliamento.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco, oltre al presonale del 118 Areu, ai carabinieri e alla Polfer, che stanno provvedendo, oltre che a mettere in sicurezza l'area, anche alla discesa dei passeggeri dal primo treno. Risultano esserci alcuni feriti, almeno quattro, non in gravi condizioni. Tra le conseguenze, cancellazioni, variazioni e rallentamenti fino a 60 minuti lungo diverse tratte lombarde che passano da Milano, in particolare ad essere in ritardo sono i convogli per Torino e Domossola che stanno percorrendo linee alternative.

I treni in ritardo

I ritardi e i rallentamenti proseguranno per l'intera giornata a Milano dopo il deragliamento del treno passeggeri. "La circolazione permane rallentata per lo svio di un treno merci nei pressi di Seveso - si legge sul sito di Trenitalia -. Prosegue l'intervento dei tecnici" . I treni alta velocità, Intercity e regionali possono essere instradati sul percorso alternativo e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. I treni regionali della linea Torino - Milano subiscono limitazioni di percorso, hanno origine e terminano la corsa a Milano Porta Garibaldi. Il treno FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) - Napoli Centrale (11:38) oggi ferma a Milano Rogoredo anziché a Milano Centrale.

Il treno FR 9782 Milano Centrale (6:53) - Torino Porta Nuova (7:55) è stato invece cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9600 Milano Centrale (7:53) - Torino Porta Nuova (8:55), che oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello.

I passeggeri in partenza da Milano Centrale diretti a Bologna Centrale possono utilizzare il treno FR 9515 Milano Centrale (7:10) - Sapri (14:32); quelli diretti a Roma Termini e Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9605 Milano Centrale (6:35) - Napoli Centrale (11:03). I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio dacon le prime soluzioni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.