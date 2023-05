Trenord cambia tutto: ecco perché non si butteranno più via i biglietti

Tra qualche giorno i biglietti di Trenord cambieranno pelle anche in biglietteria, adeguandosi, in sostanza, alla modalità già a disposizione sui canali online.

La novità sarà in vigore a partire all'incirca da metà maggio, quando i tradizionali titoli di viaggio cartacei dotati di banda magnetica inizieranno a essere gradualmente soppiantati da quelli che si potranno ricaricare di volta in volta su un supporto denominato "Chip on paper". Questo formato, acquistabile nei punti vendita autorizzati, nelle biglietterie delle stazioni presso gli sportelli Trenord e anche tramite i dispositivi self-service, consentirà al passeggero, una volta conclusa la tratta per cui ha effettuato il pagamento, di ricaricare il supporto per un nuovo viaggio.

Viaggi con data fissa

Esattamente come già avviene per quanto concerne i biglietti acquistati tramite i canali online, al momento della conclusione della transazione relativa a un normale titolo di viaggio ferroviario, Malpensa Express o Transfrontaliero, il viaggiatore dovrà esplicitamente indicare la data in cui ha programmato il proprio spostamento.

I biglietti ferroviari e transfrontalieri a data fissa saranno fruibili esclusivamente nel giorno scelto dal cliente e per l'itinerario indicato durante l'acquisto: in entrambi i casi, inoltre, quest'ultimo avrà l'obbligo di effettuare la convalida, che deve avvenire rispettivamente entro 6 e 4 ore prima della partenza del mezzo. Unica eccezione è prevista per i biglietti Malpensa Express a data fissa, i quali non prevedono la convalida entro un tempo limite: questi saranno utilizzabili per una tratta nel giorno e per l'itinerario segnalato al momento dell'acquisto. Per il momento Trenord non ha indicato una data per l'avvio della nuova modalità, indicando genericamente "metà maggio".

Come fare il cambio di data

Nel caso in cui ci fosse un cambio di programma dopo la compravendita, il cliente avrà comunque la possibilità di effettuare delle modifiche: sarà consentito cambiare, per un massimo di tre volte, "la data di utilizzo trasformando il biglietto presente sul Chip on Paper in un biglietto digitale da utilizzare da sito mobile o da App Trenord2" , spiega infatti l'azienda sul proprio portale. Tale modifica dovrà essere obbligatoriamente apportata entro e non oltre le ore 23:59 del giorno precedente la data indicata per il viaggio.

Il Chip on Paper andrà quindi conservato dopo il primo acquisto e non avrà alcun limite di utilizzo da parte del suo possessore: sarà sufficiente recarsi in un punto vendita per ricaricare una nuova tratta.