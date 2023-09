Tubo rotto e Gianicolese sottacqua: cosa è successo a Roma

È bastata una perdita a causa di un guasto per far finire sottacqua alcune strade tra Gianicolense e Portuense a Roma, creando pesanti ripercussioni nella circolaziona stradale oltre che disagi ai residenti, numerosi dei quali hanno registrato interruzioni di servizio a causa dell'abbassamento della pressione.

Il fiume d'acqua

Impressionanti le immagini riprese dai cittadini romani durante la serata di ieri, giovedì 21 settembre: sono trascorse da poco le ore 19.00, quando lungo la via Gianicolense, nel tratto che va da via Ramazzini all'incrocio con via di Monteverde, si rompe un tubo della rete idrica. In breve in tutta la zona un vero e proprio fiume d'acqua si riversa su strade e marciapiedi, paralizzando il traffico e creando enormi difficoltà anche ai pedoni.

Da un lato, infatti, auto e motocicli devono procedere a passo d'uomo, provocando ingorghi, dall'altro chi procede a piedi, compresi gli sventurati che in quegli attimi stanno attendendo il bus, cerca raggiungere la "terraferma" coi pantaloni inzuppati d'acqua e le scarpe in mano. Coi marciapiedi sommersi, anche i negozi vengono invasi dall'acqua, cosa che costringe alcuni commercianti ad abbassare le saracinesche. Le ripercussioni hanno interessato anche le abitazioni di numerosi residenti delle zone tra Gianicolense, Portuense e Monteverde che hanno segnalato un evidente calo della pressione dell'acqua o la totale interruzione del servizio di erogazione. In qualche caso è addirittura saltata la corrente.

L'intervento

Secondo quanti spiegato ai cittadini dal Municipio XII di Roma, la causa del disservizio con la riduzione di pressione sul quadrante San Camillo – Gianicolense era una perdita nelle tubazioni. "Siamo sul posto con Acea per individuare l'origine della perdita e risolvere quanto prima la questione" , ha rassicurato il presidente Elio Tomassetti. "Non abbiamo mai visto prima una cosa del genere, siamo consapevoli del disagio, ma non possiamo fare altro che riaggiornarci a poco a poco" , ha aggiunto.

Per arginare il problema e consentire l'intervento dei tecnici, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno dovuto chiudere la via Gianicolense in entrambe le direzioni di marcia all'altezza di via di Monteverde, deviando di fatto il percorso anche dei mezzi pubblici in servizio in quella zona.

"Sono iniziate le attività per eliminare lo spandimento stradale al fine di procedere con l’intervento" , hanno informato i responsabili di Acea dopo essere stati allertati, "in via preventiva, sul posto sono già presenti tre autobotti per garantire ai residenti il servizio sostitutivo di rifornimento idrico in caso di necessità".

Ore di lavoro