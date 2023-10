Torino, ammazza la moglie, lascia la figlia al collega: poi si toglie la vita

A Rivoli, Comune della città metropolitana di Torino, questa mattina si è consumata una tragedia che ha scosso gran parte dei residenti. Il 36enne Agostino Annunziata ha prima ucciso la moglie, la 32enne Annalisa D’Auria, davanti alla figlia piccola, e poi è andato al lavoro, dove si è tolto la vita. Entrambi sarebbero originari della provincia di Salerno, lei di Nocera Inferiore, lui di Pagani. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione locale.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei militari, l'omicida avrebbe colpito la donna alla gola con un coltello da cucina in un appartamento di via Monte Bianco, angolo via Gradisca, per poi recarsi al lavoro insieme alla figlia di 3 anni, che ha assistito al delitto, in uno stabilimento a Orbassano, sempre nel Torinese, una fonderia che lavora nell'indotto dell'automotive. L'uomo avrebbe affidato la piccola a un collega e, quindi, si sarebbe allontanato per togliersi la vita gettandosi da un silos.

La vicenda

A quanto si apprende da fonti investigative, Agostino Annunziata, dopo avere assassinato la moglie, ha telefonato alla madre che vive in Campania raccontandole l'accaduto. La donna ha quindi avvertito il 118, che a sua volta ha allertato i carabinieri, i quali, giunti nell'abitazione della coppia, hanno trovato il corpo senza vita della vittima. I militari hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica e le ragioni del gesto dell'omicida. È ancora tutto da chiarire il movente dell'omicidio-suicidio. Dai primi rilievi non sono stati trovati in casa biglietti che possano spiegare il gesto. Sul luogo dell'omicidio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che stanno anche ascoltando la testimonianza del collega della ditta di Orbassano a cui l'uomo ha affidato la bimba prima di allontanarsi e togliersi la vita. La piccola, palesemente sotto choc, non ha subito ferite, ma è stata portata all'ospedale Regina Margherita da un parente e collega subito accorso in azienda appena appresa la notizia.

La testimonianza della vicina