Va all'altare, ma muore poco prima della festa di nozze: il dramma del neo sposo 49enne

Era appena convolato a nozze con la sua dolce metà e si stava preparando per i festeggiamenti, ma un malore lo ha strappato via alla neo sposa e ai suoi cari: si conclude con un dramma quello che doveva essere il giorno più bello della loro vita per la vittima Antimo Squillace e per la moglie Federica Vespo.

I fatti si sono verificati nella giornata dello scorso lunedì 1 settembre in un agriturismo di Montebello della Battaglia, in provincia di Pavia, dove gli invitati avrebbero dovuto partecipare al rinfresco per festeggiare le nozze degli sposini. Antimo e Federica si erano uniti in matrimonio con rito civile poche ore prima, per la precisione alle ore 11.00, presso il palazzo comunale di Barnasco: una funzione semplice, conclusa con il bacio e le foto di rito, prima di raggiungere il luogo scelto per i consueti festeggiamenti in compagnia di amici e parenti.

La coppia aveva optato per l'agriturismo "La Roveda", che si trova a Montebello della Battaglia, piccolo comune del pavese. Una volta giunti a destinazione, i due sposini avevano raggiunto due diverse stanze, come da tradizione, per effettuare il cambio di abito ed essere pronti per il rinfresco e le celebrazioni. Purtroppo, tuttavia, i festeggiamenti non hanno mai avuto luogo. Antimo, proprio mentre si stava rivestendo, è stato colto da un improvviso malore. I presenti hanno immediatamente soccorso il 49enne, provvedendo a contattare il 118: il personale medico intervenuto nell'agriturismo ha fatto tutto il possibile per salvare la vita al neo sposo, praticando una complessa rianimazione andata avanti per circa un'ora, come riferito dalla Provincia Pavese.

L'uomo è stato quindi caricato sull'ambulanza quando ancora il suo cuore batteva, per cui c'era ancora qualche speranza che potesse cavarsela: purtroppo è deceduto una volta giunto al pronto soccorso dell'ospedale San Matteo Di Pavia.

La causa della morte sarebbe una, una condizione medica molto grave e spesso letale, per cui i familiari hanno preferito evitare l'autopsia sul corpo del 49enne.

I funerali sono in programma venerdì 5 settembre nella chiesa della frazione Vigonzone di Torrevecchia Pia, il paesino di origine della famiglia della vittima.