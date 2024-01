Vandalizzata la targa degli alpini caduti in guerra: è caccia ai responsabili

Qualcuno ha dato fuoco alla lapide che rende omaggio agli alpini deceduti durante la Seconda Guerra Mondiale. Le forze dell'ordine sono già al lavoro con l'obiettivo di individuare i responsabili del vergognoso gesto. È accaduto a Langhirano, un paese situato in provincia di Parma. A rendere noto l'episodio sui social network è stato il sindaco, Giordano Bricoli, condannando quanto avvenuto e annunciando di aver avvisato le forze dell'ordine. Stando a quanto ricostruito, la vicenda in questione risale alle scorse ore. Il Gruppo Alpini di Langhirano aveva posto oltre un decennio fa, in una delle piazze principali del paese, una lapide commemorativa per ricordare gli alpini langhiranesi che persero la vita a seguito del naufragio della nave Galilea, affondata il 28 marzo del 1942 dopo esser stata silurata da un sommergibile britannico nei pressi dell'isola greca di Antipasso.

Secondo una prima ricostruzione, gli autori dell'atto vandalico in questione avrebbero agito dando fuoco in primis ai fiori posti sotto la lapide, con le fiamme che si sarebbe propagate nel giro di breve tempo annerendola e danneggiandola. I vandali avrebbero agito durante le ore notturne per sfruttare l'assenza di testimoni, dandosi poi alla fuga. "L’atto vandalico ha compromesso anche la lapide posizionata nel 2011 dal Gruppo Alpini di Langhirano assieme all’amministrazione comunale per ricordare uno dei fatti più dolorosi per l’Italia nel Secondo Conflitto Mondiale. Che sarà subito ripristinata - ha scritto il primo cittadino sulla pagina Facebook del Comune - un atto grave che va stigmatizzato con forza, per il quale le forze dell’ordine si sono già attivate per individuare i responsabili affinché venga risarcito il danno e possa essere inflitta una giusta punizione".