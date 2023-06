Ventimiglia, incidente con il fuoristrada dell’esercito: tre morti

È di tre morti e un ferito il bilancio del grave incidente stradale avvenuto giovedì mattina sulle alture di Ventimiglia, in frazione Villatella. Un fuoristrada Defender dell’esercito italiano è precipitato in un dirupo per circa trenta metri: per i militari Leonardo Sensitivi e Tiberio Ghelardini, entrambi dell’Istituto Geografico Militare, non c’è stato niente da fare sin da subito. La terza vittima è un finanziere di 36 anni deceduto all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Fuori pericolo invece Simone Bartolini, capomissione 61enne di Scandicci, anche lui trasportato al nosocomio savonese..

Incidente stradale a Ventimiglia: morti due militari e un finanziere

In base a una primissima ricostruzione, l’incidente stradale è avvenuto nell’entroterra di Ventimiglia, a circa quattrocento metri sul livello del mare, dalle parti del monte Grammondo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il soccorso alpino, la polizia e i carabinieri. Sul luogo dell'incidente stanno operando due elicotteri Grifo e Drago e decine di uomini.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti durante i primi rilevamenti, il fuoristrada Defender sarebbe uscito di strada per motivi ancora in fase di accertamenti, finendo la sua corsa in un dirupo dove la vegetazione è molto fitta. Una circostanza che ha creato parecchie difficoltà ai soccorritori nelle operazioni di recupero. In base a quanto riferito da Riviera 24, gli uomini dell’istituto Geografico Militare e i militari del corpo alpino della guardia di finanza di Cuneo erano in missione per una serie di rilievi nell’entroterra intemelio. Per la precisione, per realizzare una mappa cartografica dell’area a cavallo tra Italia e Francia. Improvvisamente, per ragioni ancora da chiarire, il conducente del mezzo militare avrebbe perso il controllo, finendo nella scarpata.

Per i due militari non c’è stato niente da fare: i soccorritori del 118 giunti sul luogo dell’incidente non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Grande apprensione anche per le altre due persone coinvolte nell’incidente, entrambe in gravi condizioni di salute: come anticipato, il finanziere 36enne non ce l'ha fatta. Subito dopo l’impatto, alcuni degli occupanti del mezzo sarebbero stati sbalzati fuori dal Defender, ma per l’esatta dinamica dell’incidente sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore, così come sullo stato dei feriti. La tragedia si è verificata in una delle strade al confine tra Italia e Francia, nota per essere dissestata e totalmente priva di protezioni. Anche per questo motivo l’accesso e il transito è previsto unicamente ai mezzi con trazione integrale, di soccorso o antincendio.