Via Saponaro: lo sgombero libera 4 alloggi. Rimossi i rifiuti

Ieri mattina un’operazione interforze ha sgomberato l’immobile di proprietà Aler di via Saponaro 1/A,. al Gratosoglio. L’intervento, deciso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha visto la collaborazione stretta di Polizia di stato, Carabinieri e polizia Locale, con il supporto dei servizi sociali del Comune di Milano e di Amsa.

Sono stati così liberati quattro alloggi di edilizia residenziale pubblica, restituiti alla disponibilità di Aler e pronti per nuove assegnazioni.

Gli operatori hanno rimosso circa sette tonnellate di rifiuti e masserizie accumulate nell’area, in condizioni di grave degrado igienico-sanitario.

Due stranieri sono stati accompagnati presso gli uffici di polizia per accertamenti in materia di immigrazione. Tre persone sono state denunciate per invasione di terreni o edifici.

Il Comune di Milano ha garantito l’accoglienza, presso proprie strutture, a un nucleo familiare composto da un padre e quattro figli minori.

L’operazione si inserisce in un piano più ampio avviato per il quartiere Gratosoglio, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare legalità, sicurezza e decoro urbano. Dal 13 luglio scorso, su disposizione del prefetto, sono attivi presidi mobili della Polizia di stato e dell’Arma dei carabinieri. Da allora le forze dell’ordine hanno controllato oltre 2.500 persone e circa 260 veicoli, realizzando 40 posti di controllo.

I controlli sul territorio continueranno nelle prossime settimane.