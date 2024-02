Violenta lite familiare in casa a Vicenza: 22enne accoltellato, è grave

Si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, il ragazzo di 22 anni accoltellato al culmine di una violenta lite familiare avvenuta in un paese della provincia di Vicenza.

Stando a quanto riferito dagli inquirenti, che hanno già effettuato l'arresto del presunto responsabile, i fatti si sono verificati quest'oggi, domenica 25 febbraio, all'interno di un'abitazione sita in via 2 Giugno a Dueville, comune del vicentino. I carabinieri, che si stanno occupando di condurre le indagini sul caso, avrebbero già effettuato una ricostruzione della dinamica dei fatti. Secondo le poche notizie filtrate fino ad ora, sarebbe stato il fidanzato della sorella del 22enne ad affondare più di un fendente contro la vittima al culmine di una violenta lite.

Pare che tutto abbia avuto origine intorno alle ore 9.30 del mattino da un litigio che il presunto responsabile ha avuto con la sua compagna all'interno dell'abitazione in cui la ragazza vive insieme ai suoi familiari: in quel momento in casa, oltre alla coppia, c'erano anche la madre e il fratello 22enne della giovane.

Quest'ultimo sarebbe stato raggiunto da almeno tre fendenti, di cui uno all'altezza dell'addome: a contattare prontamente i carabinieri dopo l'aggressione subita dal ragazzo è stata la madre. Preoccupati per le condizioni del giovane, i militari, una volta raggiunta l'abitazione di via 2 Giugno, hanno provveduto a chiedere l'intervento sul posto dei sanitari del Servizio di Urgenza-Emergenza Medica (Suem).

Il ragazzo è stato assistito dal personale medico e quindi trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni all'interno del reparto di rianimazione ma non in pericolo di vita.

La posizione giuridica del suo aggressore è ancora al vaglio degli inquirenti, i quali, a seconda della dinamica dei fatti e dell'entità delle ferite riportate dalla vittima, potrebbero incriminarlo per lesioni gravissime o tentato omicidio.