Violenta rissa fra stranieri a Bolzano, paura per strada: e spunta anche un machete

Paura fra le strade di Bolzano, dove questo fine settimana si è verificata una furiosa rissa fra stranieri che ha terrorizzato non poco i cittadini. A lasciare basiti non è stata solo la violenza dimostrata dagli extracomunitari e la confusione portata fra le vie del centro, ma anche il fatto che i soggetti coinvolti non abbiano esitato a ricorrere a delle armi. In uno dei video diffusi in rete si riconosce distintamente la lama di un machete.

Secondo quanto riferito, il fatto è avvenuto nella notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio in via Museo, in una zona centrale di Bolzano. A quanto pare tutto è cominciato quando un cittadino straniero ospite in un centro di emergenza freddo ha dato in escandescenza, lanciandosi all'inseguimento di altri extracomunitari. L'allarme è scattato subito, anche perché lo straniero era armato di un machete. In tanti hanno denunciato la situazione, pubblicando sui social i video ripresi con i cellulari. I filmati lasciano poco spazio all'immaginazione. Si vede lo straniero armato della lunga lama correre al seguito di altri extracomunitari mentre intanto si scatena il caos. Alcuni dei partecipanti alla rissa hanno recuperato delle bottiglie di vetro, usandole come arma. Come se ciò non bastasse, nella stessa città si è verificata un'altra rissa, stavolta in piazza Domenicani.

Fondamentale l'intervento delle forze dell'ordine, servito a riportare la calma. Gli agenti di polizia sono riusciti a identificare sei cittadini stranieri, tutti noti agli inquirenti per dei precedenti e tutti in possesso di protezione internazionale. Si cerca adesso di capire che cosa abbia provocato queste furiose risse. Al momento gli agenti stanno cercando il machete che si vede nel video: gli inquirenti voglio capire se si tratta di una vera arma o di uno strumento per praticare arti marziali.

L'episodio ha ricevuto la ferma condanna di Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture: "Rissa tra extracomunitari armati di machete, paura in pieno centro a Bolzano. Scene di violenze inaccettabili. Due arresti e diverse denunce, ora espulsione per questi delinquenti".

A Bolzano due gruppi di immigrati si sono affrontati con bottiglie, coltelli e perfino un machete, aggredendo anche la polizia. Otto persone tra marocchini e tunisini sono state arrestate e denunciate".

