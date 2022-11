Il mostro era un tecnico di laboratorio: ecco cosa ha fatto a sei studentesse

L’accusa nei suoi confronti è pesante: avrebbe abusato sessualmente di sei studentesse del Dipartimento di Biologia dell’Università di Napoli Federico II. A finire nei guai un tecnico di laboratorio arrestato questa notte dai carabinieri del nucleo investigativo che hanno dato seguito alla richiesta della procura della Repubblica della città partenopea, in particolare della IV sezioni Indagini, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone. Il dipendente adesso è ai domiciliari, sospettato di aver commesso il reato di violenza sessuale continuata, aggravata per essere stata commessa all'interno di un luogo di istruzione frequentato dalle vittime.

Gli inquirenti hanno cominciato a indagare in seguito alla denuncia-querela sporta ai carabinieri da una delle studentesse molestate, che ha raccontato di essere stata costretta a subire atti sessuali da parte del tecnico di laboratorio nel mese di novembre 2021. La ragazza non ha omesso i particolari. Il tecnico di laboratorio avrebbe approfittato di lei prima carezzandola e poi palpeggiandola nelle parti intime all’interno dei locali dell’università.

"Condotte perpretate negli anni"

I militari del comando provinciale di Napoli hanno successivamente fatto sapere che, grazie alle ulteriori attività investigative, coadiuvate dagli organismi universitari, sono emerse altre “condotte perpetrate negli anni da parte del tecnico in danno di ulteriori cinque giovani studentesse, secondo le stesse modalità” . I dirigenti del Dipartimento, comunque, avevano tempestivamente e cautelativamente disposto la sospensione del dipendente per trenta giorni e il successivo trasferimento ad altra sede, non a contatto con studenti.

Il tecnico di laboratorio dovrà subire un processo per violenza sessuale aggravata e rischia una condanna severa qualora le accuse nei suoi confronti dovessero trovare riscontri. Le studentesse, invece, ancora turbate per la vicenda, riceveranno il supporto psicologico degli esperti.