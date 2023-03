Donna aggredisce guardia con il suo cane: voleva saltare la fila all’ambulatorio Asl

Una mattinata turbolenta, una delle tante, quella trascorsa al distretto sanitario numero 30 dell’Asl Napoli 1, in vico Valente a Miano. Ancora una volta la sanità campana è teatro di violenza. Una donna, giunta all’esterno dell’ambulatorio intorno alle ore 11 con un cane al guinzaglio, ha aizzato l’animale contro una guardia giurata della società Securpol Puglia, aggredendo a sua volta l’uomo che era in servizio all’ingresso del distretto. L’utente si è innervosita perché era stata invitata dall’agente di sicurezza ad attendere il proprio turno in fila.

A nulla è valso il tentativo della guardia di far ragionare la donna che voleva essere ricevuta per prima dai sanitari. Di fronte al rifiuto, ripetuto più volte dall’uomo in divisa è esploso l’alterco. L’utente ha cominciato ad aggredire verbalmente il suo interlocutore, minacciando di farlo attaccare dal suo cane. “Solo l’esperienza e la professionalità dell’agente di sicurezza hanno evitato che la situazione degenerasse – ha dichiarato al quotidiano Il Mattino il presidente delle guardie giurate Giuseppe Alviti –. È stato, grazie al suo comportamento, che si è potuto garantire la normale prosecuzione dei servizi essenziali ambulatoriali, salvaguardando anche i camici bianchi” .