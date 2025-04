"Vomitava sangue". Bambina muore dopo un intervento alle tonsille

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia a Torino, dove una bambina di soli cinque anni ha perso la vita a seguito di un'operazione alle tonsille. Sul caso è stata aperta un'inchiesta finalizzata a stabilire se proprio l'intervento chirurgico abbia portato in qualche modo alla morte. La famiglia della piccola è ovviamente sotto choc e chiusa nel suo dolore, ma chiede delle risposte.

Secondo quanto riferito sino ad ora, la bambina è morta nel corso della serata di ieri, mercoledì 9 ottobre, dopo essere stata ricoverata all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. A quanto pare la piccola era già arrivata in pronto soccorso in arresto cardiaco. Purtroppo non è stato possibole fare nulla per salvarle la vita. Nonostante i tentativi, i medici hanno infine dovuto dichiarare il decesso.

Ma cosa è accaduto alla piccola? A quanto pare alcuni giorni prima la bimba era stata sottoposta a un intervento chirurgico alle tonsille. L'operazione era stata svolta in un ospedale francese di Briançon, a pochi chilometri di distanza dai confini italiani. Subito dopo l'intervento, la piccola, residente con la famiglia a Caprie (valle di Susa), aveva continuato a recarsi in ospedale per i controlli. Eppure qualcosa potrebbe essere andato storto.

Ieri sera la piccola ha accusato un malore mentre si trovava in casa. Dopo aver avuto un sussulto, la bambina ha iniziato a vomitare sangue, spaventando i genitori. Immediata la chiamata ai soccorsi, che si sono subito attivati per trasportare la piccola all'ospedale Regina Margherita via elisoccorso. Purtroppo ciò non è bastato.

La procura di Torino ha quindi avviato

un'finalizzata a comprendere cosa sia accaduto. L'intera comunità di Caprie ha espresso il proprio cordoglio, mentre il sindaco ha deciso di dichiarare il lutto cittadino nel giorno in cui si terranno i funerali.