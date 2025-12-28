Il vulcano Etna fa impressione, fontane di lava alte 400 metri: scatta l'allerta

In queste ultime ore l'Etna è tornato ad attirare l'attenzione su di sé. Il vulcano si trova attualmente in una fase di forte attività eruttiva, e ha impressionato con le sue fontane di lava alte più di 400 metri. Uno spettacolo affascinante, ma anche molto pericoloso, ecco perché la protezione civile ha provveduto a diramare un'allerta.

La nuova fase con fontane di lava, esplosioni ed emissione di una densa nube di cenere è cominciata lo scorso 26 dicembre. Stamani, 28 dicembre, il vulcano prosegue con questa intensa attività stromboliana, concentrata principalmente nel cratere di Nord-Est. La nube di cenere vulcanica ha raggiunto un'altitudine di circa 7mila metri. Chiaramente è stato emesso il codice rosso per l'aviazione, nessun aereo può volare nella zona interessata. Oltre all'attività eruttiva, si sono verificate anche delle lievi scosse di terremoto: la più recente è risultata essere di magnitudo 2.4.

Insomma, una situazione da tenere sotto controllo, tanto che ieri la protezione civile ha diramato un'allerta gialla. Come si legge nel comunicato pubblicato sul portale del Governo, la decisione " è stata adottata alla luce delle valutazioni emerse durante la riunione con i Centri di Competenza e il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana. La riunione è stata convocata, nel pomeriggio di oggi, in seguito alle attività del vulcano che hanno fatto registrare un incremento del tremore e un’intensa e continua attività stromboliana principalmente al Cratere di Nord-Est, accompagnata da emissioni laviche in area craterica, con possibile rapida evoluzione dei fenomeni verso un'attività più energetica ".

Malgrado la situazione, sembra che l'aeroporto di Fontanarossa sia ancora in funzione, ma non è garantito il rispetto degli orari e potrebbero verificarsi delle cancellazioni.

I viaggiatori sono invitati a consultare spesso il sito ufficiale dell'Aeroporto di Catania.

In attesa che la situazione torni alla normalità, sono molti ad ammirare quello che rimane uno spettacolo offerto dalla natura. Uno spettacolo a cui assistere con le dovute cautele.