ZTL Quadrilatero della Moda a Milano, tutto rimandato per le multe con telecamere: da quando scatteranno

Quando era ormai tutto pronto per partire, con le telecamere che avrebbero dovuto multare automaticamente le auto che accedevano senza averne titolo alla ZTL del Quadrilatero della Moda a Milano da sabato 12 luglio, ecco che il Comune ha deciso di concedere una proroga di due mesi. Ciò non significa che i trasgressori non saranno sanzionati nel caso in cui vengano sorpresi dagli agenti della polizia locale all'interno della zona a traffico limitato senza regolare permesso, ma solo che non scatteranno le contravvenzioni automatiche.

Il dietrofront annunciato nei giorni scorsi dall'assessore alla Mobilità del Comune di Milano Arianna Censi significa in sostanza prorogare fino a circa metà settembre il pre-esercizio delle telecamere che in teoria sarebbe dovuto durare solo per due mesi. In questo lasso di tempo i dispositivi elettronici, pur non facendo scattare le multe, sono rimasti accesi con l'obiettivo di monitorare i flussi di traffico verso la ZTL ed eventualente apportare delle modifiche al provvedimento sulla base dei dati emersi rendendolo il più possibile preciso ed efficace.

Il fatto è che da quando la zona a traffico limitato del Quadrilatero della Moda è entrata in funzione a metà maggio sono giunte delle segnalazioni e delle richieste di rettifica da parte di semplici cittadini, commercianti e titolari di autorimesse che hanno spinto la direzione Mobilità a mettere in discussione il sistema. In tal senso gli ulteriori due mesi di tempo di proroga del pre-esercizio consentiranno di raccogliere ulteriori informazioni e di apportare delle modifiche al provvedimento per rendere più equilibrata e funzionale la disciplina della ZTL in una zona di Milano particolarmente delicata.

"Avevo condiviso con tutte le associazioni a vario titolo interessate dalla Ztl Quadrilatero che ho incontrato che i primi due mesi di attivazione delle telecamere della Ztl sarebbero valsi come test, aprendo fin dall’inizio ad eventuali modifiche, qualora fossero state ritenute adeguate" , ha dichiarato Arianna Censi. "Abbiamo avviato un confronto aperto e serio con il tessuto produttivo e la cittadinanza, che proseguirà nei prossimi giorni e ci permetterà di optare per le modifiche ritenuti utili e che non snaturino il provvedimento" , ha aggiunto l'assessore, "proprio per raggiungere questo obiettivo abbiamo scelto di prorogare il pre-esercizio".

Saranno almeno tre le modifiche da apportare alla disciplina della ZTL. In primis non ci sarà più l'obbligo di prenotare i parcheggi, dal momento che l'analisi dei flussi ha mostrato che nei due mesi di test non sono mai stati pieni: la registrazione della targa delle auto in entrata nella zona a traffico limitato, inoltre, sarà cancellata dal database immediatamente dopo l'accesso all'area di posteggio.

Il secondo punto focale è quello relativo all'estensione dell'orario a disposizione dei commercianti per quanto concerne la consegna dei, che si potrà effettuare nella fascia 4.30-7.30. Ogni residente, infine, avrà diritto a beneficiare di unda destinare eventualmente a un accompagnatore.