Alto Adige, si perdono nel bosco e scalano una parete rocciosa: bimbo di 10 anni precipita e muore

Muore a soli 10 anni dopo essere precipitato da una parete rocciosa su cui si era arrampicato per gioco assieme a un amico: la tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri in Val Venosta, Aldo Adige, nella località di Laudes. Secondo le ricostruzioni, nel corso dell'arrampicata uno dei due è scivolato precipitando per alcuni metri e morendo sul colpo. L'altro giovanissimo (di 11 anni), invece è stato recuperato dai soccorritori praticamente illeso e trasportato in elicottero in ospedale per degli accertamenti.

Cosa è successo

Da quanto appreso, il giovane di 10 anni sarebbe caduto per decine di metri dalla roccia, per lui non c'è stato nulla da fare nonostante l'allarme immediato e l'arrivo tempestivo di vigili del fuoco, Carabinieri e soccorso alpino. Tra le possibile cause della tragedia l'oscurità visto che i due amici si stavano arrampicando intorno alle ore 17. Inizialmente, i due amici si trovavano nel parco del Paese quando poi hanno stabilito di avventurarsi in un sentiero lì vicino, chiamato Sartwand: da lì in poi avrebbero perso il senso dell'orientamento ritrovandosi di fronte a una roccia che hanno iniziato a scalare per provare a ritrovare la strada per tornare indietro.

Non c'è pace, in questo periodo, per la Val Venosta visto che si tratta della seconda tragedia poche settimane dopo la morte di un 19enne, Leon Moser, a Glorenza, colpito da una statua di bronzo sul quale stava salendo. La disgrazia si era consumata verso le tre di notte.

Le parole del sindaco