"Auguri, ovunque tu sia". Angela Celentano compie 31 anni

Angela Celentano, la bimba di 3 anni scomparsa sul Monte Faito (Vico Equense) il 10 agosto 1996, oggi compie 31 anni. " Buon 31esimo compleanno Angela. Con la speranza di riabbracciarti presto e festeggiare i prossimi insieme ", hanno scritto le sorelle Rosa e Naomi in un post su Facebook. Subito dopo è arrivato il messaggio di auguri di mamma Maria e papà Catello: " Potrà sembrare banale o scontato pensare di raggiungerti anche quest'anno attraverso un video ma per noi non lo è. Perché tutto quello che abbiamo fatto, facciamo e faremo ha lo scopo di arrivare a te. - le parole che la donna ha affidato a un video pubblicato sulle pagine social di "Chi l'ha Visto?" - È difficile accettare che al tuo 31esimo compleanno tu sia lontano da casa e da noi, ma vogliamo dirti che continuiamo a sperare di riabbracciarti e che sei sempre nel nostro cuore, nei nostri pensieri. Auguri Angela dalla tua famiglia, ovunque tu sia ".

L'ultima segnalazione

La scomparsa di Angela Celentano è avvolta nel mistero da ben 28 anni. L'ultima segnalazione risale all'estate del 2022. Una modella sudamericana aveva contattato i coniugi Celentano, Maria e Catello, tramite l'associazione Busco mi familia biologica, che si occupa della ricerca di persone scomparse. Un particolare aveva riacceso le speranze: la voglia sulla schiena della ragazza che, per forma e colore, era simile a quella di Angela. Dopo una lunga attesa, a febbraio del 2023, il legale della famiglia Celentano è riuscito a incontrare la giovane in una città del Nord Europa e prelevare alcuni campioni salivari da cui, successivamente, è stato estratto il Dna. Purtroppo, però, il test genetico ha dato esito negativo.

La pista turca

Precedentemente, a fine 2022, era riaffiorata la cosiddetta "pista turca". Si tratta di un filone d’inchiesta avviato dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea nel 2009 secondo cui Angela Celentano potrebbe trovarsi in Turchia. Un’ipotesi nata dalla segnalazione di una blogger che, all'epoca, riferì di aver ricevuto da un alto prelato alcune notizie sulla bimba, oggi 31enne. La donna dichiarò che Angela si trovava sull’isola turca di Buyukada insieme ad uomo che " si finge suo padre ". Lei stessa si recò sul posto per verificare le informazioni ricevute e, tornata in Italia, consegnò la documentazione raccolta agli investigatori. A luglio del 2023, il gip del Tribunale di Napoli Federica Colucci si era opposta alla richiesta di archiviazione da parte della Procura disponendo ulteriori accertamenti. Ad oggi, non ci sono ancora novità.

La foto di Angela oggi

A giugno del 2023, in occasione del trentesimo compleanno, era stata divulgata una nuova foto di Angela Celentano. L'immagine è stata realizzata dagli esperti dell'associazione Missing Angels Org, con sede in Florida (Usa), mediante uno speciale e avanzato software che ha permesso di elaborare una age progression del volto della bimba.

La foto è stata diffusa in molti Paesi del mondo tramite gli sportelli bancomat. La speranza di mamma Maria e papà Catello resta accesa. E chissà che un giorno, si spera tra non molto, possano riabbracciare la loro amata figlia.