Busto Arsizio, paura per la ragazza scomparsa da quattro giorni

Da quattro giorni non si hanno più notizie di Kimberly Bonvissuto. La ragazza, 20 anni, è scomparsa da Busto Arsizio (Varese) da lunedì 20 novembre. Dopo aver formalizzato la denuncia alle forze dell'ordine, i familiari hanno diramato un appello sui social, corredato dalla foto della giovane, per agevolare le ricerche. Tecnicamente la polizia indaga con l'ipotesi di allontanamento volontario ma sono in corso ulteriori accertamenti sulla vicenda.

L'ultimo avvistamento

La ragazza è uscita di casa attorno alle ore 16 di lunedì 20 novembre. Ai genitori ha detto di avere un appuntamento con la cugina e che sarebbe andata a cena fuori con lei. In realtà, secondo quando riporta il Corriere.it, Kimberly avrebbe incontrato un ragazzo e dunque ha raccontato una bugia. Sta di fatto che non è più tornata casa e il cellulare risulta spento ormai da quattro giorni.

Chi è Kimberly Bonvissuto

La 20enne vive a Busto Arsizio. Ha i capelli rossi, porta gli occhiali da vista con una vistosa montatura nera ed è alta un metro e 55. Quando è uscita di casa indossava una tuta di colore grigio, scarpe nere e giubbotto marca Colmar. " Chiedo per favore la massima condivisione - si legge nell'appello diramato sui social dai familiari - e in caso di notizie contattate subito le forze dell'ordine. Ogni informazione potrebbe essere preziosa ". Poi seguono i numeri di telefono per una eventuale segnalazione.

