Abbonati
In evidenza
Cronaca nera

Cade dal cestello di una gru e muore operaio: gravissimo incidente sul lavoro a Torino

Un altro è rimasto ferito. È accaduto in via Genova, in zona Lingotto a Torino. Nel 2021 altri tre operai erano morti precipitando da 40 metri mentre stavano assemblando una torre edile con una gru

Cade dal cestello di una gru e muore operaio: gravissimo incidente sul lavoro a Torino
00:00 00:00

Un altro gravissimo incidente sul lavoro, questa volta a Torino. Un operaio di 69 anni, di origini egiziane, intorno alle 7.30, è morto. Un altro è rimasto ferito. L'episodio è avvenuto questa mattina in via Genova, all'altezza del numero civico 87, in zona Lingotto a Torino. Secondo le prime informazioni, è precipitato il cestello di una gru. L'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di dodici metri.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 Azienda Zero e le forze dell'ordine.

Sempre in via Genova il 19 dicembre 2021, tre montatori, Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52, e Marco Pozzetti, 54 anni, persero la vita precipitando da 40 metri mentre stavano assemblando una torre edile con una gru.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica