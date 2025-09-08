Cade dal cestello di una gru e muore operaio: gravissimo incidente sul lavoro a Torino

Un altro gravissimo incidente sul lavoro, questa volta a Torino. Un operaio di 69 anni, di origini egiziane, intorno alle 7.30, è morto. Un altro è rimasto ferito. L'episodio è avvenuto questa mattina in via Genova, all'altezza del numero civico 87, in zona Lingotto a Torino. Secondo le prime informazioni, è precipitato il cestello di una gru. L'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di dodici metri.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 Azienda Zero e le forze dell'ordine.

Sempre in via Genova il 19 dicembre 2021, tre montatori, Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52, e Marco Pozzetti, 54 anni, persero la vita precipitando da 40 metri mentre stavano assemblando una torre edile con una gru.