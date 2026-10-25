Cassano Ionio. Muore moglie di un boss, lui in fin di vita

Un agguato mafioso nella notte, di fronte casa. La scarica di proiettili, era per Damiano Pepe, 64 anni, ritenuto un elemento di spicco della criminalità organizzata della Sibaritide, ma hanno ucciso la moglie Silvana Sibarelli. Il boss è rimasto gravemente ferito. Il comando ha colpito in contrada Lattughelle, nel territorio di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. I sicari, ancora non è chiaro quanti, sono entrati in azione intorno alla mezzanotte di venerdì. Le modalità dell’agguato non sono ancora note, stanno indagando i carabinieri di Cassano coordinati dalla Procura

di Castrovillari. La sessantenne sarebbe stata ferita a morte quando è uscita di casa per aver sentito gli spari dei killer contro il marito, appena rientrato a bordo della sua automobile. Colpito di spalle e caduto a terra, i sicari lo hanno creduto morto, poi hanno rivolto le armi contro la donna, che non ha avuto scampo. Il boss, invece, è stato portato in ospedale, dove è stato operato d’urgenza. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita e la sua testimonianza potrebbe essere determinante per individuare i killer.

Quello di Damiano Pepe è un nome molto conosciuto

nella zona, un nome che fa paura in un territorio inquieto come la Sibaritide in cui gli agguati a colpi di arma da fuoco non sono rari. Nel 2019 era uscito dal carcere dopo 26 anni di detenzione. Era stato condannato nel maxi processo Timpone Rosso per associazione mafiosa e altri reati, tra cui un omicidio. Secondo i magistrati avrebbe ereditato il potere dal fratello, Eduardo, che fu ucciso nel 2002 in una guerra tra clan.